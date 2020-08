Calciomercato Inter – Conte è blindato – Brozovic e Skriniar sul mercato – Asamoah piace al Crotone

Il calciomercato Inter in questo momento è quasi fermo, perchè tutti sono concentrati sulla finale di Europa League di dopodomani. Vanno comunque avanti discorsi riguardanti soprattutto le cessioni e la conferma di Antonio Conte.

Conte è blindato dal contratto

A parte gli ottimi risultati che sta ottenendo in Europa League, Antonio Conte resterà quasi certamente all’Inter anche nel prossimo futuro, perchè la società dovrebbe affrontare spese enormi in caso di esonero del tecnico, cifre che vanno tra i 55 e i 60 milioni di euro.

In più sembra essere rientrata la tempesta tra le parti, anche se la società non ammetterà altri atteggiamenti di subordinanza da parte dell’allenatore.

Nemmeno a Conte comunque converrebbe il divorzio, perchè getterebbe all’aria un anno di progettualità, che sta dando i frutti sperati.

Brozovic e Skriniar possono essere ceduti

Conte ha più volte richiesto diversi centrocampisti per la rosa del prossimo anno ed oltre a Tonali si aspetta colpi di esperienza come possono essere quelli di Ndombèlè e di Kantè, due calciatori che hanno un valore di mercato alto e per questo c’è bisogno anche di sacrificare qualcuno.

A centrocampo l’indiziato numero uno è Brozovic, che nonostante abbia disputato una buona stagione non è ritenuto fondamentale da Conte e poi ha diversi ammiratori, l’altro continua ad essere Skriniar, che da tempo ha perso il posto da titolare a vantaggio di Godin e che potrebbe rientrare nella trattativa con il Tottenham per Ndombèlè.

Asamoah piace al Crotone

Tentativo del Crotone in casa Inter. Il club pitagorico avrebbe fatto un sondaggio per Kwadwo Asamoah, classe ’88, seguito di recente anche dall’Olympique Marsiglia. Chiuso dalla concorrenza (oggi ci sono Young e Biraghi, ma potrebbe arrivare anche Emerson Palmieri), il ghanese ex Juventus lascerà sicuramente i nerazzurri in questo mercato estivo.