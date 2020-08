Lione – Bayern Monaco – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

By

Seconda semifinale di Champions League in programma oggi alle ore 21.00 tra Lione e Bayern Monaco per definire la seconda finalista, ossia la squadra che affronterà il Paris Saint Germain, che ieri ha sconfitto il Lipsia per 3 a 0.

Lione – Bayern Monaco – Lo stato delle squadre

Il Lione si è confermato come “ammazza grandi” avendo conquistato inaspettatamente la semifinale sancendo l’uscita della Juventus nel doppio confronto e anche il Manchester City per 1-3 pochi giorni fa.

Il Bayern Monaco ha invece letteralmente travolto il Barcellona per 8 a 2, tanto da sancire quella che è considerabile la fine di un ciclo tra i catalani.

Lione – Bayern Monaco – Probabili Formazioni

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.

Lione – Bayern Monaco – Pronostico

Entrambe le squadre sono in gran forma dal punto di vista tattico, consigliamo una scommessa combo, nella fattispecie 2+goal.

Lione – Bayern Monaco – Dove vederla in Tv e in diretta streaming

La partita verrà trasmessa in chiaro da Canale 5 e anche da Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite), oltre che attraverso l’app SkyGo e NowTv, la webtv di Sky.