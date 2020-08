Elettra Lamborghini fa il tampone da Covid-19 | Quali sono i risultati della cantante?

Elettra Lamborghini durante la giornata di ieri ha fatto il tampone per il Codiv-19 direttamente all’interno delle sue storie Instagram. La cantante infatti, sembra molto preoccupata per l’aumentare dei contagi tanto da prendere nelle settimane scorse una decisione importantissima.

Una delle voci che durante l’estate non puoi non cantare ma anche un grandissimo segno di responsabilità in questi mesi estivi del 2020. Elettra nonostante la hit che ha fatto uscire con Giusi Ferreri ha deciso di non organizzare nessuno concerto in vista dei tantissimi casi che, stanno aumentato a causa del Covid-19. Una scelta che, l’ha portata durante la giornata di ieri a fare il tampone per capire meglio la sua situazione attuale.

Elettra Lamborghini fa il tampone da Codiv-19

Una scelta presa durante la giornata di ieri e che, ha voluto condividere insieme ai tantissimi fan che ogni giorno la seguono con piacere. La cantante infatti, durante le scorse settimane ha messo avanti a tutto la salute dei propri follower e del proprio pubblico decidendo di non organizzare nessuno concerto.

Le sue parole sono state molto chiare: “Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid-19. Riconosco che non è il momento. Ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”. Ora che il Governo ha chiuso tutte le discoteche d’Italia, Elettra Lamborghini ha deciso di dedicarsi completamente ai preparativi del suo matrimonio ma ieri, ha preferito fare il tampone da Covid-19 per precauzione. Qual è stato il risultato?

La cantante ha paura del contagio

Elettra Lamborghini si mostra molto spaventata durante i minuti infiniti che l’hanno separata dal risultato del tampone. La cantante si è sempre dimostra molto spaventata dai tantissimi contagi che, nelle ultime settimane stanno aumentando a causa delle persone che, continuano a non rispettare le regole emesse dal Governo.

All’interno delle sue storie Instagram, Elettra mostra l’esito negativo del tampone per il Codiv-19, tirando un grandissimo sospiro di sollievo. La preoccupazione da parte di Lamborghini sembrava infatti salita alle stesse ma grazie al risultato negativo, la cantante si mostra contenta di poter tornare a organizzare il suo matrimonio. Un grandissimo spavento per i fan che, si sono mostrati molto rasserenati nello scoprire il suo stato di salute perfetto.