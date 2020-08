Film Stasera in Tv – L’amore secondo Dan – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film L’amore secondo Dan. Produzione statunitense del 2007 per la regia di Peter Hedges con Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook, Emily Blunt nei ruoli principali. Peter Hedges, sceneggiatore di About a Boy, gira una commedia di formazione sentimentale che racconta l’eterno schema lui-lei-l’altro, una partita classica che non rischia azzardi e colpisce gradevolmente occhi e cuore. L’amore secondo Dan funziona soprattutto per la fitta rete di dialoghi che rendono vivo e credibile il lessico familiare dei Burns, in particolare negli scambi pungenti tra figlie e padre, che interpretano con la medesima intensità due diverse stagioni del cuore.

L’amore secondo Dan – Trama

Dan Burns è un giornalista esperto in questioni familiari. Dan è vedovo e ha tre figlie da tenere a bada. La sua vita è una routine senza imprevisti e novità e questo gli va più che bene essendo totalmente impegnato a tenere a bada le figlie. Tutto cambia, però, nel corso di un weekend in cui la turbolenta famiglia Burns si riunisce nella casa al mare e Dan incontra Marie, una donna affascinante dalla quale si sente immediatamente attratto fino a quando non si rende conto che si tratta della fidanzata del fratello…

L’amore secondo Dan – Trailer Video

L’amore secondo Dan – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Dan in Real Life

Genere: Commedia

Durata: 1h 35m

Anno: 2007

Paese: USA

Regia: Peter Hedges

Cast: Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook, Emily Blunt, Alison Pill, Brittany Robertson, Marlene Lawston, Dianne Wiest

L’amore secondo Dan – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre, anche 508 in HD), alle ore 21.30 di oggi mercoledì 19 Agosto 2020. La programmazione di Tv8 lo prevede al termine delle repliche di 4 Ristoranti, trasmissione ideata e condotta dallo chef Alessandro Borghese che vede quattro ristoratori sfidarsi per decidere chi è il migliore di una zona e di una certa tipologia di locale.