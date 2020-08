Lione – Bayern Monaco – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Avrà inizio tra poco l’importantissima e intrigante sfida che vedrà Lione e Bayern Monaco affrontarsi per la seconda semifinale di Champions League: la vincitrice affronterà in finale il PSG.

Lione – Bayern Monaco – Ultime dai campi

Rudi Garcia non stravolgerà la formazione che ha fatto molto bene con il Manchester City: spazio al rodato 3-5-2 con Dubouis e Cornet a fare gli esterni a tutta fascia, Aouar agirà dietro le punte alle spalle di Dembelé e Depay.

Situazione non troppo diversa per i bavaresi: grande qualità in ogni zona nel campo, con Kimmich e Davies confermatissimi dopo le grandi prestazioni contro i blaugrana, in mezzo al campo Gnabry, Thiago, con Perisic e Muller dietro Lewandowski.

Lione – Bayern Monaco – Formazioni ufficiali

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.