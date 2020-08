Diletta Leotta non perde tempo | Con Ibrahimovic molto più di un’amicizia

Diletta Leotta non perde tempo e sembra gettarsi a capofitto nella nuova conoscenza con Zlatan Ibrahimovic, entrambi infatti, sembrano aver creato un bellissimo rapporto che, potrebbe andare oltre l’amicizia.

La showgirl nelle ultime settime si è mostrata sempre più lontana dal suo ex fidanzato Daniele Scardina che, fino a pochi giorni fa ha confessato di voler in tutti i modi riconquistare il cuore di Diletta. Delle parole che però, non sembrano coincidere con i fatti visto che durante il compleanno della stessa, avvenuto pochi giorni fa Scardina non era partecipe. Al settimanale Chi, il giornalista Gabriele Parpiglia ha però rivelato dettagli importantissimi che riguardano il presunto flirt tra Zlatan e Diletta.

Diletta Leotta non perde tempo

La speaker radiofonica ha conosciuto il calciatore grazie a una collaborazione avvenuta dopo il lockdown per un’azienda di fitness e da allora tra i due sembrano esserci state fin da subito tantissime indiscrezioni. Nelle ultime settimane infatti, sono moltissime le segnalazioni che vedono Diletta sempre più vicino a Ibrahimovic tanto da insospettire i fan che, non hanno ancora avuto delle dichiarazioni di quello che realmente stava succedendo.

A far luce su questo presunto flirt sono le parole di Gabriele Parpiglia al settimane Chi che, senza tantissimi giri di parole ha spiegato tutte le indiscrezioni che aveva ha sua conoscenza. Diletta Leotta infatti, non perde tempo e sembra mettere da parte Daniele Scardina per dedicarsi completamente alla nuova amicizia nata dalla loro collaborazione. Quali sono state le parole del giornalista?

Ibrahimovic sogna la showgirl

Al settimanale Chi, Parpiglia ha raccontato dei dettagli che sembrerebbero confermare la frequentazione molto più che amichevole tra Zlatan e Diletta. Il giornalista ha così spiegato che: “I due non erano in casa insieme ma… Zlatan, accompagnato da un assistente fidato, ha confidato a un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia. Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single. Una sera al ristorante Sottovento entrambi si sono palesati con gruppi diversi: nessuna foto a testimoniarlo, perché grazie a una telefonata precedente dello staff di Ibra hanno cenato a porte chiude nel privè”.

La verità infatti, sembra essere proprio quella che tutti ormai avevano pensato e capito. Stando alle parole di Gabriele: “La frequentazione tra i due procede alla grande e mentre i quotidiani sportivi dibattono sul futuro di Ibra. La risposta potrebbe essere proprio Diletta Leotta. I media svedesi, inoltre, sottolineano come nell’ultimo periodo Zlatan e la moglie raramente si sono visti insieme…”