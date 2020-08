Quali sono i segni che si divertono maggiormente a provocare? L’elenco

Provocare un po’ per gioco, un po’ per amore, un po’ per antipatia: prima o poi lo fanno tutti. Ma ci sono segni che praticano tale attività in maniera scientifica, professionale, quasi: è nella loro natura stuzzicare continuamente il prossimo, lanciando frecciatine avvelenate e battute sarcastiche. Lo scopo? Mettere in difficoltà, ma anche lanciare dei messaggi erotici, del tipo “mi piaci ma non lo ammetterò mai”, o per semplice immaturità e non riuscendo ad essere assertivi nella comunicazione. Vediamo quali sono i segni che maggiormente si lasciano andare a tali comportamenti.

1)Capricorno

È il re della provocazione. Arte che gli riesce in maniera perfetta, avendo dalla sua un atteggiamento glaciale che torna molto utile in simili situazioni. È il suo modo per difendersi quando si sente minacciato, il che accade spessissimo. Anche in presenza di qualcuno che gli piace molto fa la stessa cosa, perché teme di poter perdere la testa. Per non parlare, poi, delle situazioni professionali in cui sia necessario dimostrare di essere superiori mentalmente a qualcuno. Il suo gioco preferito è proprio quello di dimostrare di essere invincibile.

2)Ariete

Altro segno che prova letteralmente piacere nello stuzzicare un avversario o un partner. Questo perché ha il gusto della sfida e della vittoria, quindi deve sempre dimostrare di essere più bravo, più intelligente, più capace e, soprattutto, di aver ragione in una determinata situazione. In un momento in cui sia in disaccordo con il partner, usa la provocazione come arte sottile per farlo cedere.

3)Cancro

Al di là dell’aspetto dolce, alcuni nativi del segno del cancro hanno una predisposizione a essere infantili e immaturi. Pertanto usano l’arte della provocazione nei momenti in cui non riescono a ottenere qualcosa o sono infastiditi da una persona e cercano, rumorosamente, di farglielo notare. A volte si sentono minacciati da un avversario e cercano di boicottarlo mettendolo in cattiva luce con battute volte a stuzzicarlo e a farne emergere presunti difetti. Ma gli unici difetti che vengono fuori, alla fine, sono proprio i suoi.

4)Vergine

Si diverte a lanciare provocazioni per verificare, da vicino, l’effetto che sortiscono. Una specie di stress test: se la persona in questione reagisce come dovrebbe, nella sua testa, allora è promossa, altrimenti è bocciata e si passa al candidato successivo. Questo vale nel lavoro così come anche in amore. Un atteggiamento spesso irritante, che nasce dalla profonda insicurezza del segno e dalla sua atavica paura di essere deluso. Una cosa che la vergine, comunque, non ammetterà mai, ritenendosi superiore a queste sciocchezze.

5)Acquario

L’acquario provoca perché troppo intelligente e anche perché, dentro di sé, non vuole legarsi mai davvero a qualcuno. La natura del suo segno gli fa avere un fiuto notevole, che lo porta a identificare rapidamente, sul suo radar, la persona che lo interessa ma che, al contempo, non si concederà mai. E allora inizia il gioco: lanciare la prima pietra, la seconda, la terza, fino ad ottenere un timido segnale. Quindi, di rimando, l’acquario continua a lanciare le sue battutine e i suoi messaggi, al fine di stuzzicare l’altro, ma senza mai giungere ad un esito veramente costruttivo. Semplicemente perché non lo vuole neppure lui.