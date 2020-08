Tina Cipollari dispiacere inaspettato | Fuori da Uomini e Donne niente festa di Santa Rosa

Tutti conosciamo Tina Cipollari grazie al suo carattere ironico, la sua parlantina spigliata e senza peli sulla lingua. L’opinionista di Uomini e Donne infatti, la maggior parte delle volte si ritrova protagonista assoluta all’interno dello studio per attaccare e criticare Gemma Galgani.

Nonostante il suo modo di fare che spesso e volentieri può risultare esagerato, Tina Cipollari sembra tenere nascosta una parte del suo carattere che solo in pochi realmente conoscono. Di cosa stiamo parlando?

Tina Cipollari dispiacere inaspettato

Le vacanze estive per L’opinionista del talk show sono iniziate alla grande, godendosi il mare e il sole della Costa Smeralda. Nelle ultime settimane la stessa Tina ha anche ufficializzato che, il matrimonio con il suo compagno Vincenzo Ferrara si svolgerà il prima possibile Covid-19 permettendo. Sembra quindi che non le manchi niente ma il settimanale TV Sorrisi e Canzoni sembra aver spiegato quanto Tina Cipollari abbia dentro di sé un dispiacere inaspettato.

La ex moglie di Kikò Nalli infatti, sembra essere una persona molto devota soprattutto alla santa di Viterbo: Santa Rosa. La festa che ogni 3 Settembre si trasforma in una vera e propria parata non potrà essere festeggiata come al solito, proprio a causa del Coronavirus e dell’isolamento sociale che, tutti gli italiani devono rispettare. Il settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha così spiegato e fatto luce su quanto Tina Cipollari sia dispiaciuta di non potervi partecipare come ogni anno.

Niente festa di Santa Rosa

L’opinionista per la prima volta non potrà assistere alla processione dedicata alla padrona di Viterbo, quindi rinuncerà ad una tradizione che riuniva tutta la sua famiglia e i concittadini. Non sfilerà nessun baldacchino con la statua della santa, dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal) in data: 10 Mag 2020 alle ore 4:53 PDT

Questo è davvero un duro colpa per Tina Cipollari, ma purtroppo a causa del Covid-19 sarà impossibile creare assembramenti di quelle portate. Forse nessuno si sarebbe aspettato questo lato da parte sua, ma lei stessa ha ammesso di essere molto devota e davvero dispiaciuta di non esserci, sperando di poter festeggiare il prossimo anno sena preoccupazioni o limiti.