Carolina Stramare Miss Italia a lavoro | Raccolta fondi durante il Covid-19

Carolina Stramare è stata eletta Miss Italia nel 2019 e sarà, causa Covid-19, in carica più al lungo del solito. Infatti la data della nuova edizione è slittata e molto probabilmente non sarà a Settembre come solito essere, ma la reginetta non ha perso tempo e ha continuato ad aiutare il prossimo.

È proprio questo il lavoro da Miss, a differenza dell’idea più comune che ci viene in mente. Ed è la stessa Carolina ha raccontarci cosa vi è dietro il suo ruolo nel settimanale Di Più, di come ha vissuto il lockdown e di come ha cercato di raccogliere fondi per durante la pandemia.

Carolina Stramare Miss a lavoro

Come già detto prima, il lavoro da Miss non è soltanto sfilate e feste, ma la stessa lo definisce un ruolo: “istituzionale”. Ha viaggiato per tutta l’Italia, arrivando a visitare anche tre, quattro comuni al giorno, per poter presenziare alle tante iniziative sociali volte ad aiutare il prossimo. Racconta di un episodio che l’ha colpita particolarmente: ”Quando mi sono recata in una clinica di recupero per tossicodipendenti. È stata un’esperienza fortissima […]. Ricordo con profondo affetto una mamma, poco più grande di me, che era caduta nel vortice della droga, ma che in quei luoghi voleva assolutamente guarire per tornare a sua figlia”.

Una realtà che l’ha toccata, si sono strette la mano e hanno condiviso in silenzio il loro dolore. Una sofferenza inimmaginabile che la giovane Miss porta dentro, infatti da due anni sua madre non c’è più, non c’è l’ha fatta a causa di una lunga malattia. Per questo è davvero grata del suo ruolo, confessando di averla fatta crescere e averle dato la spinta per donarsi agli altri.

La raccolta fondi durante il lockdown

Purtroppo il Covid-19 ha bloccato i suoi viaggi costringendola, come tutti del resto, a chiudersi in casa. Dichiara però di non essersi fermata nemmeno in quel periodo, bensì ha deciso di rendersi utile il più possibile, organizzando dirette in ogni piattaforma per raccogliere fondi. Le tante donazioni sono state messe a disposizione dell’ospedale Niguarda di Milano, dove la madre è stata curata.

Nonostante fosse terrorizzata, soprattutto per i suoi nonni che vivono a pochi metri da lei e di cui si è presa cura facendogli la spesa durante la pandemia, la Miss ha fatto di tutto per rendersi utile. Il suo unico pensiero, anche ora, è avere i piedi per terra e voler far del bene alle persone più bisognose, infatti si reputa felicemente sola e non tiene conto delle fake-news sui presunti fidanzati che le affibbiano.