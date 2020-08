Diletta Leotta si fa da parte | Ibrahimovic felice con la moglie Helena Seger

By

Il presunto flirt dell’estate vede protagonisti Diletta Leotta e il calciatore Zlatan Ibrahimovic che, dopo le indiscrezioni uscite sul settimanale Chi, sembravano approfondire sempre di più la loro conoscenza. Secondo Gabriele Parpiglia e le sue parole al settimanale in questione, sembrava che Zlatan avesse organizzato una vera e propria cena privata con la bellissima showgirl.

Stando alle parole di un fidato amico del calciatore, tra i due sembrava stesse nascendo qualcosa di più importante oltre a una semplice amicizia. I due infatti, si sono conosciuti grazie a uno spot pubblicitario sui social, creato da un’azienda di fitness che, li ha voluti come testimonial.

La verità sul loro presunto flirt però, perderebbe di credibilità con le ultime indiscrezioni emerse su Ibrahimovic e su sua moglie Helena Seger. La coppia che, stando ad alcune indiscrezioni si trovava in crisi, avrebbe smentito il gossip mostrandosi insieme nella stessa Sardegna che, ha creato il grande scandalo tra Zlatan e Diletta. Cosa sta succedendo realmente?

Diletta Leotta si fa da parte

La sua storia d’amore con Daniele Scardina sembra non essersi chiusa definitivamente, entrambi infatti, preferiscono non raccontare i dettagli per il quale si trovano lontani l’uno dall’altra. I vari incontri tra la showgirl e il calciatore però, avevano lasciato pensare a un presunto colpo di fulmine da parte della speaker che però, si è mostrata molto dedita al lavoro e molto meno all’amore.

Nelle ultime settimane la “coppia” formata dalla Leotta e Zlatan ha dato motivo di far pensare che, la loro amicizia nascondesse qualcosa di più profondo, lasciando i fan molto stupiti e perplessi.

Le indiscrezioni rilasciate dal settimanale Chi però, hanno subito trovato la smentita che tantissimi utenti aspettavano. In Sardegna, sul yacht dove sta soggiornando Ibrahimovic è presente anche sua mode Helena Seger, nonché ex modella.

Nessuna crisi tra Ibrahimovic e sua moglie

I tantissimi gossip che sono girati per diverse settimane su Diletta Leotta e Zlatan sembrano ormai smascherate definitivamente. Il calciatore infatti, sembrava avere una profonda crisi con sua moglie Helena ritrovando così conforto tra le braccia della showgirl. Smentita arrivata durante la giornata di oggi in cui, la stessa ex modella si è mostrata all’interno del yacht ove soggiorna suo marito Ibrahimovic.

Tra i due quindi non ci sarebbe nessuna crisi anzi, le vacanze della coppia in Sardegna sembrano procedere per il meglio mentre Diletta Leotta si fa da parte e si dedica completamente al relax prima di tornare a lavoro.