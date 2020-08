F1 News – Sainz: “Entusiasta della scelta fatta, la Ferrari è la Ferrari”

Carlos Sainz domenica scorsa è tornato a sorridere grazie al sesto posto ottenuto in casa a Barcellona, otto punti che hanno permesso al futuro pilota della Ferrari di muovere sensibilmente una classifica piloti decisamente deficitaria a causa di diversi episodi sfortunati. Il pilota della McLaren adesso occupa la nona posizione con 23 punti, 16 in meno rispetto al compagno di box Lando Norris. Lo spagnolo è destinato alla Ferrari almeno per il prossimo biennio al fianco di Charles Leclerc e nel Gran Premio di Spagna nel finale ha sorpassato Sebastian Vettel, il pilota dal quale raccoglierà il testimone nel loro avvicendamento alla guida della Ferrari.

Il sorpasso di Sainz è coinciso anche con quello della scuderia di Woking in classifica costruttori, graduatoria dove la Ferrari ora occupa la quinta posizione. Racing Point, McLaren e Ferrari sono in un fazzoletto di punti e si giocano il terzo posto, la Red Bull anche con un Albon in difficoltà sembra destinata a scappare grazie a Max Verstappen, la Mercedes invece ha quasi già il doppio dei punti anche della Red Bull. Proprio questo divario sensibilissimo tra la Mercedes e il resto del mondo fa sì che Sainz non sia così preoccupato in ottica 2021.

Attualmente, la Ferrari non è la terza forza in griglia di partenza, o, se sì, lo è solo in gara in alcune condizioni. In diverse qualifiche, infatti, oltre ad eliminazioni in Q2 Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno faticato ad ottenere la terza fila con la SF-1000. ‘Mal comune mezzo gaudio’, dice il proverbio, un detto a cui Sainz fa riferimento per spiegare che non è preoccupato del fatto di essere destinato ad una Ferrari attualmente in difficoltà. “Non si può non essere entusiasti all’idea di essere destinato alla Ferrari – ha spiegato Sainz secondo quanto riportato dalla testata francese AutoHebdo – perché anche se non sta vivendo la sua miglior stagione stiamo sempre parlando della Ferrari”. Sainz ha posto l’accento sul fatto che la Ferrari si è sempre riuscita a rialzare da momenti di difficoltà e che ad ogni modo in questo momento anche le altre otto scuderie presenti in F1 non stanno facendo faville se il metro di paragone è la Mercedes.