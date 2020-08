Film Stasera in Tv – Seven Swords – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Seven Swords. Coproduzione cinese, di Hong Kong e della Corea del Sud del 2005 per la regia di Tsui Hark con Donnie Yen, Sun Honglei, Charlie Yeung, Michael F. Wong, Liu Chia-Liang, Leon Lai nei ruoli principali. La storia è liberamente tratta dal romanzo Qijian Xia Tianshan di Liang Yusheng. Tuttavia, fatta eccezione per i nomi di alcuni personaggi, il film è completamente diverso dal romanzo. Il film ha aperto la 62ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Seven Swords – Trama

Corre l’anno 1600. I Manciuriani hanno conquistato la Cina e hanno fondato la dinastia Ching. Il principe Dokado, comandante dell’Esercito Imperiale della Manciuria, emette un editto contro le arti marziali, vietandone la pratica e assume Vento di fuoco un ex-ufficiale della precedente dinastia ora passato al suo servizio, per fare rispettare il bando e per sedare ogni possibile tentativo di rivolta. Il prossimo bersaglio di Fire-wind e dei suoi uomini sarà il Villaggio delle Arti Marziali, un tranquillo villaggio di contadini che in realtà è il luogo in cui si riuniscono i membri della Società del Paradiso e della Terra, un’organizzazione nemica dei Manciuriani che cerca di rovesciare la dinastia Ching. Il comandante del villaggio è Liu.

Seven Swords – Trailer Video

Seven Swords – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Qi jian

Genere: Azione, Drammatico

Durata: 2h 30m

Anno: 2005

Paese: Corea del Sud, Hong Kong, Cina

Regia: Tsui Hark

Cast: Donnie Yen, Sun Honglei, Charlie Yeung, Michael F. Wong, Liu Chia-Liang, Leon Lai

Seven Swords – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset Iris (canale 22 del digitale terrestre), alle ore 21.00 di oggi giovedì 20 Agosto 2020. La programmazione di Mediaset Iris lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Walker Texas Ranger.