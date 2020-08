Veronica Ursida ha sbagliato | Il messaggio di addio fuori Uomini e Donne

La storia d’amore tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi sembra ormai a un punto di non ritorno. Durante la giornata di ieri infatti, entrambi hanno lanciato un messaggio all’interno delle sue storie Instagram che, metteva fine alla loro relazione nata all’interno di Uomini e Donne.

Un messaggio quello di Veronica dove si mostra pentita dello sbaglio commento che, ha portato Giovanni lontano da lei e questa volta sembra sia per sempre. La loro relazione infatti, era partita con il verso sbagliato a causa di alcune omissioni da parte della stessa ex dama che, nello studio di Maria De Filippi aveva confessato la poca chiarezza di alcune conoscenze nei confronti di Giovanni.

Quello che nelle ultime ore però gran parte dei fan si chiedono è: Cosa avrà nuovamente sbagliato Veronica per spingere Giovanni a chiudere la loro relazione?

Veronica Ursida ha sbagliato

I giorni scorsi abbiamo potuto vedere la coppia insieme tra mare, relax e cene romantiche. La situazione tra di loro infatti, sembrava prendere sempre di più una piega giusta, entrambi più volte si sono mostrati innamorati ma soprattutto pronti a ufficializzare la loro relazione. Qualcosa però, durante la giornata di ieri sembra aver messo completamente in crisi la coppia tanto da decidere di chiedere definitivamente il loro rapporto.

Ieri Veronica Ursida è emersa nelle sue storie Instagram lanciando un messaggio che nessuno si sarebbe mai aspettato, spiegando di aver sbagliato nei confronti di Giovanni. Qualcosa che va ben oltre tutto quello che i fan possono aver immaginato tanto che, entrambi hanno ufficializzato la rottura smettendo di seguirsi anche sui social stessi. Quali sono state le parole di entrambi ma soprattutto la motivazione che li ha spinti a questa decisione?

Giovanni Longobardi non ne vuole più sapere

La prima a preoccupare i suoi fan è stata proprio Veronica Ursida che, ha lanciato un messaggio sul suo profilo social spiegando di aver sbagliato. Le sue parole strazianti sono state: “Quando finisce una storia si dice che gli errori sono nel messo! Beh, non è sempre così… colpa mia, solo mia! Ti amo ma ho fatto un grave errore! Ormai è tardi! Perdonami! Sei stato un signore e io ho sbagliato! Non mi perdonerò mai! Purtroppo, anche le favole finiscono anche causate dalle principesse! E questa è la fine della mia favola”.

Parole che sono state confermate da Giovanni in un secondo momento dove, anche lui ha deciso di chiarire una volta per tutte quello che stava succedendo. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha così esordito con: “Camminerò sempre a testa alta perché io sono stato un principe ed ho dato tanto, ricevendo poco direi briciole per non dire altro! Ti ho dato mille possibilità e ne hai sprecate duemila. Non fatemi domande, senza giri di parole è finita”.

Nonostante la fine della loro storia d’amore sembrerebbe dovuta a un grave errore commesso da Veronica, entrambi sembrano non voler raccontare cosa realmente ci sia dietro la loro chiusura. Non ci resta quindi che attendere nuovi aggiornamenti o ancor meglio, ritrovare un confronto direttamente all’interno di Uomini e Donne.