Calciomercato Sampdoria – Dopo la trattativa arenatasi per il trasferimento di Karol Linetty, Sampdoria e Torino tornano a parlarsi in queste ore per il possibile acquisto da parte della società granata di un altro giocatore di proprietà blucerchiata: Gianluca Caprari. L’attaccante, rientrato dal prestito al Parma, non rientra nei piani tecnico-societari ed è destinato a lasciare la Doria: su di lui, oltre al Torino, ci sono anche Genoa e Parma.

Calciomercato Sampdoria – Il Torino ora vuole Caprari: i dettagli

Il direttore sportivo del Torino Vagnati, però, sta provando a convincere la dirigenza blucerchiata a riannodare il filo delle trattative dopo quanto successo per Linetty. Per Caprari è un altro discorso, anche se la richiesta della Sampdoria è quasi la stessa che per il centrocampista polacco: 10 milioni di Euro. Bisognerà capire se il Torino sarà disposto ad investire tanto su Caprari e se la Doria avrà voglia di abbassare un po’ le sue pretese. La possibilità di trattare dovrebbe essere ma di sicuro Ferrero non vorrà fare un favore a Cairo dopo il tira e molla per Linetty.

Giampaolo ha chiesto esplicitamente Caprari, avendolo già allenatore per una stagione in passato: lo considera un attaccante capace di spaccare le partite. Per la Sampdoria il compito arduo di dover spuntare quanto più possibile dalla cessione per poi reinvestire sul mercato. Una necessità legata agli aspetti economici del club che vanno riassestati dopo l’emergenza coronavirus, con l’esigenza manifestata da Ferrero di ridurre il monte ingaggi di circa 8 milioni. Quella di Caprari a quel punto sarebbe una cessione che vorrebbe dire fare un primo passo in questa direzione.