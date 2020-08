Calciomercato Genoa – Lo Spezia non molla Italiano. Pato idea per l’attacco

Calciomercato Genoa – Il Genoa è bloccato alle porte di Italiano. L’allenatore dello Spezia ieri ha portato la squadra bianconera in Serie A difendendo lo 0-1 dell’andata contro il Frosinone e conquistando la prima promozione in massima categoria per la squadra ligure. Ci si attendeva la possibilità di un annuncio rapido ma non è stato così: la dirigenza spezzina intende trattenere in panchina l’autore dell’impresa. Nel frattempo si fa strada la possibilità di un clamoroso ritorno in Italia, proprio con la maglia del Grifone.

Calciomercato Genoa – Intrigo allenatore, lo Spezia non molla Italiano. Pato idea per l’attacco

Si era detto di aspettare il termine dei playoff di Serie B, ma all’indomani della partita Vincenzo Italiano è ancora il tecnico dello Spezia. Prevedibile forse, sicuramente di più in caso di promozione, che è poi arrivata. Fatto sta che l’allenatore ieri ha proferito un diplomatico “Dobbiamo parlare”, riferendosi alla dirigenza bianconera e al futuro. Dall’altro lato il presidente Chisoli non sembra aver intenzione di lasciare il tecnico. Che a questo punto sarà decisivo, con la sua volontà. Qualora volesse approdare sotto la Lanterna, non ci sarebbe contratto a trattenerlo. Serve pazientare ancora un po’. Le alternative sono quelle rappresentate dai nomi di Rolando Maran e di Fabio Liverani, sul quale però starebbe arrivando l’interesse del Parma. Poco fa si è appreso che anche Alessandro Nesta è nella lista dei candidati.

Nel frattempo ha preso consistenza nelle ultime ore la voce di un possibile clamoroso ritorno in Italia di Pato. L’ex attaccante del Milan potrebbe vestire la maglia rossoblu nella prossima stagione: secondo quanto riferisce Repubblica, il club ligure ci sta pensando seriamente. Il giocatore vorrebbe tornare in Europa dopo la sua esperienza al San Paolo. Il giocatore ha rescisso il proprio contratto con il club paulista che prevedeva un altro anno a 5 milioni di Euro. Si è parlato inizialmente di un suo possibile ritorno all’Internacional di Porto Alegre, la squadra da cui lo prelevò il Milan. Poco fa però dal Brasile è rimbalzata la notizia che il ritorno in Serie A sarebbe la sua priorità nella lista dei desideri. Al Genoa guadagnerebbe sicuramente meno rispetto a prima, ma avrebbe la possibilità di tornare a confrontarsi con il nostro campionato.