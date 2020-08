Francesco Monte la passione per la musica | Finalmente felice dopo le critiche

Ricordiamo tutti il giovane Francesco Monte che, nel 2011 partecipò a Uomini e Donne fidanzandosi con Teresanna Pugliese. Dopo diverse storie è riuscito finalmente a trovare la pace con Isabella De Candia, la modella con cui è fidanzato da un anno.

È un periodo pieno di soddisfazioni, visto anche la sua collaborazione con Jennifer Lopez e il progetto GUESS, segue la sua passione per la musica decidendo di incidere il suo primo pezzo scritto durante il periodo di lockdown. Intervistato dal settimanale Mio ha deciso di raccontare ciò che sta vivendo nell’ultimo periodo.

Francesco Monte la passione per la musica

Con precedenti come attore si lancia nella musica, la sua più grande passione confessando di aver sempre cantato di fronte alla sua famiglia e ai suoi amici. Sentendosi a suo agio nel campo musicale, ha descritto come un “passo naturale” il fatto di scrivere finalmente un suo pezzo. Dichiara:” A me piacciono gli artisti poliedrici […]. Nel mio caso, il fatto d’incidere un brano è stata solo un’intima esigenza personale che ho avvertito, come una folgorazione, dopo aver semplicemente ascoltato me stesso. Se poi a qualcuno il brano non dovesse piacere, pazienza”.

La partecipazione a Tale e Quale Show ha aiutato Francesco a crescere artisticamente e maturare la scelta di raccontarsi attraverso la musica. Queste sono le sue parole a riguardo:” Ho avuto la fortuna di sperimentare un’altra parte del mondo dello spettacolo. […] ho anche imparato ad avere più fiducia in me stesso, perché quando canti condividi le tue emozioni con il pubblico… è uscito il Francesco interiore”. Un incredibile esperienza per Monte è stata quella di essere scelto dalla cantante Jennifer Lopez, per la campagna internazionale di GUESS, qualcosa che sicuramente non dimenticherà mai. Ma di cosa parla la sua nuova canzone?

Adesso è davvero felice

“Si, sono felice” dichiara nell’intervista “per la prima volta nella mia vita sto portando avanti un progetto che parla davvero di me. Sono felice della vita che sto vivendo”. Già, perché per anni il modello è stato criticato e trattato come lui stesso descrive “carne da macello”, ma ora non è questo quello che gli interessa davvero. Ha una ragazza accanto che lo sostiene e da poco hanno festeggiato il primo anniversario insomma, in questo momento della sua vita è sereno e sembra andare tutto per il verso giusto.

Il suo singolo si chiama “Siamo già domani” ed è nato nel periodo di quarantena:” Ho chiamato Luca Mele con cui stavo già lavorando, dicendogli che volevo cercare di raccontare quello che avevamo passato, quello che ci stava succedendo e quello che ci potrebbe riservate il futuro”. Non è classica storia d’amore, certo la passione c’è e non è nascosta, ma nella canzone si affrontano anche degli argomenti importanti, proprio per questo spera di poter arrivare al cuore delle persone.