Maria De Filippi si lascia andare | Come ha vissuto il suo lockdown?

I mesi di lockdown a causa del Covid-19 hanno tenuto a casa milioni di persone e chi ha un cane lo sa, loro percepiscono tutto. E così la conduttrice ci svela qualche aneddoto nel settimanale Chi, dove spiega la diversità che c’è tra Filippa e Ugo, i suoi teneri animali domestici.

È risaputo l’attaccamento della conduttrice verso i suoi animali, ad esempio quando vede la piccola tornare a casa dopo una giornata in cui si è divertita prova un grande senso di serenità. Il suo desidero è quello di donare una vita felice ai suoi cani, senza preoccupazioni e con tanto amore.

Maria De Filippi si lascia andare

Durante il periodo della quarantena i suoi cani hanno percepito tutto quello che stava succedendo, soprattutto quando la padrona non passava un bel momento o quando stava poco bene. Insomma, i cani le hanno dato la spinta per superare dei mesi davvero difficili, dove non era possibile vedere nessuno.

Ugo il suo bassotto di quindici anni reduce di due tumori, mostrava del debole verso una cagnolina simile a Filippa, così Maria ha deciso adottare una nuova amica a quattro zampe. E le prime volte che la portava fuori era spensierata, nonostante percepisse il silenzio di quelle passeggiate, che ritenne subito normale e si abituò.

La vita della conduttrice durante il lockdonw

Quando prese Filippa, confessa di essersi sentita in colpa, di aver pensato che non fosse la scelta giusta temendo la gelosia nei confronti della nuova arrivata. Racconta quindi, tutti i primi momenti nella loro casa:” Pensi che la prima sera che Filippa ha dormito in casa avevo messo un recinto esterno al letto, frontale, così da separarli e accarezzare prima Ugo e poi lei”. Ma non si sarebbe mai aspettata ciò che accadde qualche tempo dopo tra i due.

Una volta tornata a Roma la conduttrice afferma di aver cambiato il posto della recinzione, spostandola lateralmente così da poter tenere una mano su una e una mano sull’altro. Per lei quest’immagine rappresentava la felicità, ma mai come quella che vedrà da lì a poco tempo. “Piano piano Filippa cresceva e, una sera, è saltata sul letto! Io ho pensato: ora Ugo la caccia e s’innervosisce. Ho fatto finta di nulla e l’ho lasciata lì… avevo capito, sentito che Ugo l’aveva già accettata. Questioni di secondi. Questione di amore”. Una scena che ha riempito di gioia il cuore di Maria De Filippi che si lascia andare e da quel momento i due sono inseparabili ed è così che vivono spensierati la loro vita assieme.