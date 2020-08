By

Raffaello Tonon è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip dove, ha mostrato a tutti dei suoi lati caratteriali e di vita passata che nessuno realmente conosceva. Nato nel piccolo schermo come presentatore di televendite ha avuto una grandissima svolta quanto, Maurizio Costanzo l’ha scelto per intraprendere il ruolo di opinionista all’interno del Maurizio Costanzo Show. Proprio grande al grandissimo conduttore, marito di Maria De Filippi, Raffaello ha potuto vivere la sua vita lavorativa con serenità ma soprattutto potendo fare quello che realmente gli piace.

Intervistato dal settimanale Voi, Raffaello Tonon spiega a cuore aperto il periodo buio della sua vita che, in pochi realmente conoscevano. Quali sono state le sue parole?

Raffaello Tonon a cuore aperto

L’ex gieffino nonché opinionista anche in moltissimi programmi firmati Barbara D’Urso, non ha vissuto un passato semplice come tutti voi potete immaginare. Raffaello infatti, al settimanale Voi, ha voluto raccontare il suo passato difficile che lo ha visto soffrire di depressione anche a causa del difficile rapporto che, aveva con suo padre.

La sua collaborazione con Maurizio Costanzo ha spinto Raffaello a rivalutare tutte le sue aspettative di lavoro nonostante, da piccolo volesse fare l’avvocato. L’ex gieffino infatti, continua a mostrarsi sempre più grato nei confronti del conduttore che, gli ha cambiato completamente la vita. Intervistato al settimanale Voi Raffaello Tonon ha dichiarato a cuore aperto: “L’incontro con Giona Peduzzi, un mio ex compagno di scuola che rincontrai per caso, mi ha cambiato la vita. Grazie a lui entrai in contatto con Maurizio Costanzo che mi ha cambiato la vita”.

Ex gieffino racconta il suo momento buio

Raffaello Tonon non è la prima volta che spiega di aver affrontato durante la giovane età una grandissima forma di depressione. Durante la sua permanenza all’interno del Grande Fratello Vip, l’ex gieffino aveva accennato ila sofferenza che ha dovuto affrontare molti anni prima.

A capire per prima quello che stava accadendo a Raffaello è stata proprio sua mamma che, lo ha aiutato il più possibile. L’ex gieffino infatti, ha spiegato durante l’intervista al settimanale Voi: “l’adolescenza subito si accorse della mia depressione e si attivò per farmi curare. Sono quello che mia madre mi ha dato come esempio”.