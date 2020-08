Ballando con le Stelle annuncia le coppie | Balli a prova di Covid-19

L’edizione di Ballando con le Stelle 2020 sarebbe dovuta iniziare ad aprile, ma a causa della pandemia la data è slittata a Settembre. Il programma in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, finalmente ritornerà a far ballare un giorno alla settimana dopo la lunga attesa, usando tutte le precauzioni necessarie dovute dall’emergenza sanitaria.

Da pochissimo sono state annunciate le coppie dall’account principale di Ballando con le Stelle sul social Instagram, confermando tramite un video, che si potrà gareggiare in completa sicurezza.

Ballando con le Stelle annuncia le coppie

La data prevista della nuova edizione è il 12 Settembre. Dopo una lunga attesa e tanti rumors, il profilo principale di Ballando con le Stelle svela chi saranno i maestri e i ballerini che si contenderanno la vittoria dello show. Vedremo molti personaggi famosi sfidarsi a suon di danza, ora che si può procedere senza problemi.

Alcuni concorrenti erano già stati anticipati come Alessandra Mussolini, che ha dichiarato di volersi mettere in gioco rifiutando l’entrata al Grande Fratello, perché non si sente pronta per quel tipo di reality. Vedremo Costantino Della Gherardesca nella gara, quindi non sarà presente alla nuova edizione di Pechino.

Ecco le coppie tanto attese:

Barbara Bouchet e Stefano Oradei ;

e ; Lina Sastri e Simone Di Pasquale ;

e ; Rosalinda Celentano e Samuel Peron ;

e ; Vittoria Schisano e Marco De Angelis ;

e ; Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ;

e ; Alessandro Mussolini e Mykael Fonts ;

e ; Tullio Solenghi e Maria Ermachkova ;

e ; Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi ;

e ; Paolo Conticini e Veera Kinnunen ;

e ; Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina ;

e ; Antonio Catalani e Tove Villfӧr ;

e ; Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira ;

e ; Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

Milli carlucci annuncia le misure anti-covid 19

In molti si sono chiesti come sarebbe potuto andare in onda in un momento così delicato, un programma dove i concorrenti sono a strettissimo contatto. È stata la stessa conduttrice a svelarci come si muoveranno a tal proposito, attraverso un video su Instagram.

I ballerini, i tecnici, i maestri e il resto dello staff, si sottoporranno al tampone periodicamente, così da poter permettere il normale svolgimento dello show. Proprio per questo i concorrenti potranno ballare vicini senza dover procedere con il distanziamento, un punto necessario per un programma del genere, che senza certe misure di sicurezza non si sarebbe mai potuto realizzare.