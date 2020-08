Vittoria Deganello ha contratto il Covid-19: In Sardegna con Giulia Latini | Video

Vittoria Deganello è l’ennesima influencer che, di ritorno dalla Sardegna ha confessato di aver contratto il Covid-19. Sembra ormai una vera e propria moda tra i Vip godendosi l’estate a tutto tondo, senza riuscire a capire ma soprattutto a rispettare le leggi del Governo e il distanziamento social imposto.

Ieri è stata la volta di Giulia Latini che, sul suo profilo Instagram ha confessato di aver il Coronavirus e di essere in isolamento domiciliare nella sua casa di Roma. La ex corteggiatrice insieme Vittoria infatti, hanno trascorso alcuni giorni di totale relax in Sardegna dove, si stanno verificando sempre più contagi.

Durante la giornata di ieri, dopo il lungo annuncio di Giulia nel suo profilo Instagram anche Vittoria Deganello è apparsa nelle sue storie per spiegare come il suo stato di salute. Quali sono state le sue parole?

Vittoria Deganello ha contratto il Covid-19

La ex corteggiatrice nonché anche ex scelta di Mattia Marciano è ormai una nota influencer sul web e la sua vacanza in Sardegna non è di certo passata in osservato. Dopo le parole di Giulia infatti, tantissimi fan hanno cercato di mettersi in contatto con lei per sapere la sua vera condizione di salute. Entrambe, insieme altre amiche hanno passato alcuni giorni di vacanza nell’isola che, negli ultimi giorni sta “sfornando” sempre più contagi.

Vittoria Deganello è così intervenuta nelle sue storie Instagram per spiega e in un primo momento rassicurare i tantissimi fan che, nelle ultime ore stavano domandando della sua salute. La ex corteggiatrice ha così spiegato di essere anche lei affetta dal Covid-19 e di essere in isolamento domiciliare proprio come Giullia. Quali sono state le sue parole?

Ex corteggiatrice e le sue condizioni di salute

Deganello ha così spiegato nelle sue storie Instagram di essere positiva al Covid-19 e di sentirsi molto stanca e affaticata. Le sue condizioni di salute infatti, sembrano non essere troppo gravi anzi, Vittoria si è mostrata piuttosto in forma rispetto a quello che realmente pensavano i suoi fan.

La ex corteggiatrice ha così spiegato di non sentire più odori né tanto meno sapori ma di stare molto attenta e di ripostarsi costantemente tutto il giorno. Ora infatti, si trova all’interno della sua casa a Roma in isolamento domiciliare proprio come la sua amica Giulia che, era in vacanza con lei.