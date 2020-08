Calciomercato Torino – Fatta per Linetty- Lyanco tra Bologna e Napoli – Caccia alla punta

Il calciomercato Torino prende forma, dopo l’arrivo di Rodriguez la società granata ha praticamente chiuso un altro acquisto che fa felice il tecnico Giampaolo, si tratta di Karol Linetty dalla Sampdoria, mentre cambiano gli scenari per la cessione di Lyanco che potrebbe restare in Serie A e si cerca sempre un attaccante ideale per il gioco del tecnico.

Arriva Linetty: ecco i dettagli

Il futuro di Karol Linetty sarà al Torino. Dopo averlo corteggiato per mesi, i granata oggi sono infatti riusciti a chiudere l’acquisto del centrocampista polacco dalla Sampdoria.

Il classe ’95, cercato anche dalla Fiorentina, ritroverà così mister Giampaolo in panchina per 7,5 milioni di euro più bonus (fino a 9 milioni in totale). Mancano solo le firme, ma l’affare è ormai concluso, così Giampaolo può sorridere, perchè è arrivato uno dei centrocampisti che erano in cima alla sua lista dei desideri.

Lyanco tramonta l’ipotesi Sporting, si fanno avanti Bologna e Napoli

Il difensore brasiliano Lyanco è al centro di tante voci di mercato. Il classe 1997 difensore granata piace molto ai rossoblù del Bologna e i contatti con la società di Urbano Cairo sono avviati. Il classe 1997 viene valutato dai granata tra i 12 e i 15 milioni di euro ed è un vecchio obiettivo granata.

Cairo ha declinato l’offerta fatta per il brasiliano dallo Sporting Lisbona, ritenendola troppo bassa (6 milioni per il 50 per cento) , ma ora c’è da l’interesse del Napoli di Gennaro Gattuso.

Il club azzurro vorrebbe cedere Koulibaly, ma nel frattempo ha perso l’occasione Gabriel, finito all’Arsenal. Il difensore del Toro sarebbe una gradita alternativa low cost.

Si cerca un attaccante di movimento

Il Torino andrà adesso alla ricerca di un attaccante utile al credo calcistico di Giampaolo, un calciatore di movimento che possa agire insieme a Belotti. I nomi più gettonati sono quelli di Gabbiadini e Caprari. Sul primo c’è da superare il veto di Ranieri che lo ritiene incedibile, più semplice arrivare a Caprari rientrato dal prestito al Parma.