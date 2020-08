Milan News – Calciomercato: Ibrahimovic, domani niente raduno. La situazione

Milan News – Calciomercato: Zlatan Ibrahimovic domani non sarà al raduno del Milan. Nonostante le forti spinte societarie affinché la firma sul nuovo contratto arrivasse entro la giornata di oggi, l’accordo non è stato trovato. L’attaccante svedese, quindi, per il momento non si unirà al gruppo a disposizione di Pioli che domani si ritroverà in vista dell’inizio della stagione 2020/21. Una bella grana da risolvere in fretta: ecco qual è la situazione al momento.

Niente accordo tra il Milan e Zlatana Ibrahimovic. La distanza tra offerta del club e richiesta del calciatore non è stata colmata. Secondo EuroSport, ballano ancora 2 milioni di Euro netti tra le parti, e i tempi potrebbero essere meno brevi del previsto. Tra i tifosi rossoneri inizia a serpeggiare una certa amarezza per le pretese economiche dello svedese. Fonti societarie continuano a far filtrare fiducia sulla trattativa, nonostante la dirigenza abbia fatto trapelare alcune mosse (l’innalzamento della base fissa a 6 milioni, ndr) che non hanno risolto la questione. L’aspetto certamente positivo è che sembra non esista una deadline, un termine ultimo per la definizione dell’accordo. La trattativa potrebbe andare avanti ancora per parecchio tempo. D’altra parte però il Milan in questo momento è bloccato.

E non ha di certo il coltello dalla parte del manico. Alcuni osservatori criticano il fatto che il Milan si sia messo da solo in una situazione complicata dal punto di vista gestionale con l’annuncio del rinnovo di Pioli – e la conseguente scelta di tenere Ibra – prima del tentativo di rinnovo per Zlatan. Che, anzi, rilasciava interviste dichiarando di non sapere chi fosse Rangnick e che sarebbe stato difficile restare, giocando gratis per il club.

In questo senso oggi la pretesa dello svedese di essere il più pagato della rosa può anche avere una logica. La sensazione è che, oltre ai soldi che sono il fulcro del problema, Zlatan e Mino possano volere anche le scuse di Gazidis rispetto a quanto successo nel momento della “rottura” precedente alla conferma di Pioli, quando lo svedese sembrava destinato ad un futuro nettamente diverso da quello rossonero.

Queste le parole di Mino Raiola, agente del giocatore, in un’intervista concessa poco fa a Sky Sport: “Ibrahimovic domani non ci sarà, per il momento. Stiamo parlando ma non abbiamo ancora un accordo. Questione di soldi? Non solo, anche di convinzione e di stile. C’è una trattativa quindi siamo ottimisti”.