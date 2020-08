J-Ax canzone sulla pandemia: “Gli assembramenti fatti anche dai politici…”

J-Ax si lascia andare durante l’intervista al Corriere della sera e spiega quanto sia importante per lui la sua ultima canzone che, è stata scritta e ideata per la pandemia che, ormai da diversi mesi ha messo in ginocchio tutto il mondo. Il cantante infatti, non si è lasciato abbattere e ha deciso di creare una hit estiva completamente diversa dalle precedenti, dando un momento di leggerezza e di positività ai suoi fan.

Le parole di J-Ax però, hanno voluto sottolineare anche quanto sia importante che, le persone e soprattutto i giovani debbano stare attenti nel rispettare le regole imposte dal Governo per contrastare il Covid-19. Stando a tutto quello che, nelle ultime settimane sta succedendo, aumento dei contagi e la chiusura definitiva delle discoteche a causa dell’assembramento, il cantante ha deciso di dire la sua in merito, con parole che hanno lasciato molto sorpresi i suoi fan. Quali sono state le sue parole?

J-Ax parla della sua canzone sulla pandemia

Il rapper non si è tirato indietro e durante l’intervista al Corriere Della Sera ha spiegato come è arrivato a progettare una canzone totalmente diversa dalle sue classiche hit estive, cercando di sottolineare quanto sia importante rispettare le regole del Governo nonostante la grandissima voglia di andare in vacanza.

J-Ax afferma così che: “Sapevo che il tema mi avrebbe svantaggiato ma volevo fissare questa cosa. Una voglia assurda non è stato un triplo platino come Ostia Lido ma è comunque disco d’oro”. Questo non l’ha così tirato indietro nell’esprimere quello che realmente pensa delle ultime scelte intraprese dal Governo come quella di, chiudere le discoteche.

Il cantante senza peli sulla lingua

È stato schietto e sincero J-Ax mentre spiegata durante l’intervista il suo punto di vista in merito a tutto quello che, da diversi mesi sta succedendo nel mondo ma in particolar modo in Italia. Il rapper spiega così che: “Tu non mi puoi rivendicare il diritto di non metterti la mascherina perché io ti rivendico il diritto di non morire per colpa tua. Vivo a Milano, dove abbiamo pianto migliaia di morti, eppure la città è vuota: sono tutti in vacanza. Per questo dico che gli italiani sono dei bambini: preferiscono pensare che sia stato un brutto sogno e tornare alla vita di sempre”.

Ha accusato così anche alcuni parlamentari che, nonostante le leggi del Governo hanno preferito concedersi delle feste e delle foto senza l’utilizzo della mascherina: “Gli assembramenti li hanno fatti anche i politici e anche loro si facevano i selfie senza la mascherina. Da sempre mi danno del comunista ma ora supero tutti a destra e dico che dovevano scendere con i carrarmati per far rispettare le regole. Invece ci ritroviamo che a Ferragosto nemmeno hanno fatto i tamponi”.