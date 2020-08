PSG – Bayern Monaco – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

PSG – Bayern Monaco stanno per dare vita alla partita più attesa dell’anno calcistico europeo e cioè la finale della Champions League. Sfida che promette spettacolo su tutti i fronti. ecco le scelte degli allenatori.

PSG – Bayern Monaco: Ultime dai campi

Tuchel schiererà il suo PSG con il consueto 4-3-3. Tra i pali Keylor Navas non è al meglio ma dovrebbe stringere i denti. In caso di forfait, toccherà ancora a Sergio Rico. In difesa ci sarà ancora Kimpembe al fianco di Thiago Silva, con Marquinhos che sarà quindi confermato in mediana. A centrocampo Verratti è pronto, ma potrebbe toccare ancora a Paredes ed Herrera. In avanti Mbappé sarà il perno centrale di un tridente completato da Di Maria e Neymar. Altra panchina per Icardi.

Flick disegnerà il suo Bayern con un 4-2-3-1. Boateng è uscito malconcio dalla sfida con il Lione e il suo impiego è ancora in dubbio, come confermato da Flick. In ogni caso, pronto Süle. Salgono le quotazioni di Pavard, in recupero: potrebbe prendere il posto di Thiago Alcantara, con Kimmich che tornerebbe a comporre il duo di mediana con Goretzka. In avanti, a supporto dell’unica punta Lewandowski, dovrebbe esserci il trio Gnabry-Müller-Perisic.

PSG – Bayern Monaco: Formazioni ufficiali

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.