Calciomercato Genoa – Il Grifone è ancora in alto mare per la definizione del suo nuovo allenatore. La giornata di ieri ha portato la certezza che Vincenzo Italiano resterà allo Spezia. La prima scelta di Faggiano e del club rossoblu proseguirà l’avventura ligure sulla panchina del club che ha portato per la prima volta in Serie A. Definita l’impossibilità di arrivare ad Italiano, il nuovo ds del Genoa è stato a colloquio con Roberto D’Aversa, fresco d’esonero dal Parma, senza però trovare la quadra del cerchio.

Calciomercato Genoa – Allenatore, ancora dubbi. Contatti per Maran

Il Genoa si prepara oggi ad incontrare Rolando Maran. Il colloquio di ieri tra Daniele Faggiano e Roberto D’Aversa, che aveva messo il tecnico ex Parma in pole position per la panchina del Grifone, si è chiuso con reciproche perplessità sui programmi tecnici. Si aveva la sensazione che la collaborazione in Emilia tra ds e tecnico avrebbe favorito l’accordo, ma non è andata così. E nella serata di ieri è avanzata quindi l’ipotesi maggiormente sostenuta dal presidente Preziosi: quella di contattare e provare ad ingaggiare Rolando Maran. Il tecnico ex Chievo e Cagliari è reduce dall’esonero in terra di Sardegna dopo una prima metà di stagione che aveva portato ottimi risultati.

Ieri sera poco prima delle 23 il primo contatto telefonico tra Preziosi e Maran: accordata la disponibilità per un incontro di valutazione che si terrà nella giornata di oggi. Con il raduno fissato per mercoledì, dopodomani, l’esigenza è quella di chiudere in fretta anche per evitare che ci sia Nicola a dirigere le prime sedute di allenamento per poi esonerarlo a preparazione in corso. Una situazione che sarebbe abbastanza imbarazzante, anche se non la prima grottesca sostituzione alla guida della prima squadra da parte di Preziosi.