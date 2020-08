Diletta Leotta allenamento di fuoco | Estate alternativa per la showgirl | Video

Diletta Leotta si mostra pronta per un nuovo allenamento di fuoco mettendo così fine alle sue vacanze immerse nel relax e nel mare. La showgirl dopo il suo compleanno ha deciso di mettersi nuovamente in forma tornando così alle sue origini pronta a gettarsi alle spalle i tantissimi gossip su di lei e i suoi presunti flirt.

Nelle ultime settimane infatti, la speaker è stata vittima di tantissime fake news che l’hanno vista protagonista di un presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic, subito dopo smentito dalla presenza della moglie all’interno dello yacht che, il calciatore ha noleggiato per le sue vacanze. La showgirl durante questa mattina ha deciso di mettere da parte i suoi dissapori sentimentali per tornare in forma ancora più di prima.

Diletta Leotta allenamento di fuoco

Durante la scorsa settimane la showgirl ha festeggiato i suoi 29 anni ma i tantissimi fan hanno notato la mancanza del suo ex compagno Daniele Scardina. Lo stesso Scardina più volte ha sottolineato la voglia di riconquistare in tutti i modi Diletta, pronto a dimostrare il suo grandissimo amore nei suoi confronti.

Pace che, tutt’oggi non sembra ancora arrivata e la ex coppia continua così la sua vacanza lontano l’uno dall’altra. Per mettere da parte i suoi problemi di cuore, Diletta Leotta decide di affrontare durante la giornata di oggi un allenamento di fuoco ai piedi dell’Etna, mostrandosi nelle sue storie Instagram sorridente e piena di vita. Diletta Leotta torna al suo classico allenamento durante gli ultimi giorni di vacanza in Sicilia e decide di mettere alla prova il suo fisico all’aria aperta, lontano dalle palestre e dagli assembramenti che, negli ultimi giorni hanno dato vita a nuovi e maggiori contagi.

La showgirl in dolce compagnia

La speaker radiofonica però, ha deciso di allenarsi in compagnia e nelle sue storie Instagram si mostra insieme ad alcuni suoi amici e a un bellissimo cane. Lo stesso cane che, pochi minuti dopo è diventato protagonista insieme a Diletta di un bellissimo scatto.

La coppia infatti, dopo aver dato vita a una lunghissima camminata, ha deciso di fermarsi un momento per ammirare la bellezza dell’Etna prima di riprendere il loro lungo cammino e l’allenamento mattutino.