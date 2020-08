Sta per tornare una nuova edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Sono molti i dubbi e le voci che girano e davvero poche le notizie confermate, una di queste riguarda le registrazioni che inizieranno il 27 Agosto.

Il programma andrà in onda dal 14 Settembre, tutti i giorni ma con diverse modalità. Anche per quanto riguarda il pubblico in studio sembrerebbero esserci dei cambiamenti che determineranno la loro presenza. Confermato solo un tronista, mentre per le altre poltrone rosse rimane il dubbio.

Maria De Filippi pubblico in studio

Le registrazioni negli studi di Cinecittà avranno inizio il 27 Agosto, ma non ci sarà più nessuna divisione tra trono over e classico, bensì saranno uniti in un unico appuntamento giornaliero. Questo perché gli ascolti sono aumentati notevolmente nei mesi prima della pausa estiva ed il pubblico sembra preferire questa modalità.

Nella prima puntata quasi sicuramente vedremo le coppie di Temptation Island come di consueto, sia per un ennesimo confronto sia per capire cosa è successo dalla fine del programma ad oggi. I fan stanno attendendo il momento in cui Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si rivedranno per capire i motivi che l’anno spinti ad essere divisi per quasi tuta l’estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 20 Ago 2020 alle ore 2:59 PDT

Maria De Filippi è molto attenta nel suo lavoro, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Per questo la possibile presenza del pubblico in studio ha destato molti dubbi, vera o no sicuramente la conduttrice assicurerà la messa in atto delle norme di sicurezza. Se così sarà si muoveranno a modo che lo staff e il resto delle persone presenti, siano in totale sicurezza all’interno del programma, con mascherine e distanziamento.

I possibili tronisti e le indiscrezioni

L’unico ad essere confermato come tronista sembrerebbe essere Alessandro Basciano, ex tentatore di Temptation Island, il quale intraprese una conoscenza con Valeria Liberati fidanzata di Chavy, ma che finì subito al termine del programma. Le altre due poltrone rosse destinate al trono maschile dovrebbero essere decise dagli stessi telespettatori. Infatti Witty ha creato un sondaggio per scegliere chi, tra altri tre ragazzi, debba sedere sul trono. Un altro rumor riguarda invece la presenza di una tronista, che dalle voci sembrerebbe essere trans, una novità mai vista prima d’ora.

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono confermati, mentre non sappiano ancora se Lorenzo Riccardi, opinionista negli ultimi mesi di Uomini e Donne prima della pausa estiva, sarà presente o no. Insomma i dubbi e i cambiamenti sono molti, ma fino ad ora non c’è nulla di davvero sicuro, staremo a vedere che cosa succederà nella nuova edizione.