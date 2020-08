Valenza (AL), bufera su candidata del centrodestra: aveva un tatuaggio nazista

Mossa decisamente sbagliata quella di Sabrina Deambrogi, candidata nel consiglio comunale di Valenza (provincia di Alessandria) in una lista civica ma a sostegno del candidato di centrodestra Alessandro Deangelis: un selfie dell’impiegata con un vistoso tatuaggio con il simbolo delle SS, gruppo tristemente iconico del partito nazionalsocialista della Germania Hitleriana ha iniziato a girare in rete ed è stato anche rilevato da una testata locale.

Provvedimenti

La foto è stata rimossa ma oramai il danno di immagine era fatto, e la candidata ha dovuto autosospendersi dalla candidatura, sebbene il suo nome non possa essere rimosto fino alle elezioni vista la presenza delle liste chiuse ma rinuncerà al posto da consigliere qualora fosse eletta, ha precisato Deangelis, che si è definito più volte cattolico-europeista, ha fatto parte di Fratelli d’Italia e prima ancora con Forza Italia. Una presa di posizione necessaria visto quanto accaduto.

Tatuaggio rimosso

La Deambrogi ha provato a stemperare la questione asserendo che l’attenzione mediatica ha colpito in maniera eccessiva, e ammettendo che il tatuaggio fa parte di un retaggio politico di estrema destra che oramai fa parte del passato, giurando “che gli ultimi mesi hanno segnato per me una rinascita, coincidendo con la volontà di smarcarmi ed allontanarmi dalle posizioni estremiste che ho sostenuto in passato”.