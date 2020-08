Calciomercato – Affari e trattative 25 agosto – In arrivo le ufficialità; Roma attiva, Fiorentina sugli scudi

Il calciomercato inizia davvero ad entrare nel vivo con affari che stanno per concludersi e trattative in stato avanzato o appena nate. Alcune ufficialità sono prossime.

Le ufficialità di ieri

Il centrocampista del Milan Tommaso Pobega ha rinnovato il suo contratto coi rossoneri fino al 2025. Il Verona ha ufficializzato il prestito dalla Roma di Mert Çetin, difensore turco classe 1997. Il Benevento ha acquistato a titolo definitivo dal Waasland-Beveren il difensore classe ’99 Daam Foulon, che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2023, con opzione per il quarto anno.

Il Torino ha chiuso un altro colpo

Il Torino ha chiuso per Mergim Vojvoda, difensore dello Standard Liegi inseguito anche dall’Atalanta negli scorsi giorni. I granata hanno chiuso per una cifra poco superiore ai cinque milioni di euro più bonus. Questa sera il giocatore sarà in Italia accompagnato dall’agente, Ardian Alijaj, che conferma gli accordi: “Posso dire che il Torino ha fatto un grande lavoro per Vojvoda. Bisogna fare i complimenti al Direttore Vagnati, spero arrivare con giocatore presto in Italia”.

Il Milan attende ancora Ibrahimovic

Il Milan aspetta ancora la risposta di Zlatan Ibrahimovic dopo l’ultima offerta che gli è stata recapitata per il rinnovo. Lo svedese si è preso qualche giorno per riflettere, ma in casa rossonera c’è molto ottimismo.

Il Cagliari punta Marin

Il Cagliari è molto attivo sul mercato e vuole regalare a mister Di Francesco gli elementi giusti per disputare una stagione da protagonista. La società sarda si sta muovendo con decisione per il centrocampista dell’Ajax, Razvan Marin. Il giocatore, classe 1996, non vuole più restare nel club di Amsterdam e ha ricevuto offerte anche da Bruges e Rennes. La sua valutazione è di 12 milioni di euro.

La Roma è attiva e cerca Kolasinac

Il Bayer Leverkusen ha contattato con decisione la Roma Patrik Schick. Il ds Voeller sta cercando di chiudere in queste ore, il Lipsia sembra superato. Richiesta da 30 milioni, affare di poco inferiore comprensivo di bonus. Schick è vicino alle Aspirine e a una nuova avventura in Bundesliga, stavolta a titolo definitivo. Sead Kolasinac, esterno sinistro e difensore mancino, bosniaco, potrebbe lasciare i Gunners. Il giocatore, da sempre attratto da un’avventura italiana, sarebbe tornato nel mirino della Roma. Difesa a tre o fascia sinistra, Kolasinac sarebbe uno dei nomi studiati a Londra dal CEO Guido Fienga.

Fiorentina sugli scudi: giorni decisivi per Torreira e Piatek

Fiorentina al lavoro sul mercato. Può essere una settimana importante per Lucas Torreira e Krzysztof Piatek. Contatti in corso tra il club viola e gli entourage dei calciatori, si proverà ad accelerare in questi giorni. In difesa sembrano diminuire le possibilità di vedere di nuovo Cristiano Piccini in viola. L’ultima idea, oltre Reca dell’Atalanta, è Antonio Barreca del Genoa, una possibilità che può diventare concreta nelle prossime settimane. Contatti ben avviati tra viola e Cagliari per Luca Ceppitelli, difensore centrale che piace a Iachini come potenziale alternativa ai titolari già presenti in rosa. Il giocatore avrebbe già dato la propria preferenza alla squadra viola.