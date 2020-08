Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria continua il suo percorso complesso nel calciomercato di quest’anno, costituito dalla priorità di cedere alcuni giocatori per incassare le somme necessarie a rinforzare la squadra. Definita la cessione di Linetty al Torino, si attendono le offerte per Colley e Caprari, considerati i “pezzi forti” in uscita, nonché la definizione della cessione di Murillo. Nel frattempo, si iniziano i sondaggi in entrata e c’è un nuovo caso da risolvere.

Calciomercato Sampdoria – Verre vuole il Verona, tre nomi in entrata

Valerio Verre ha salutato il Verona augurando alla stessa squadra di rivedersi presto. Lo ha fatto in un post Instagram di saluto al club scaligero dopo la stagione vissuta da protagonista con la maglia gialloblu. Il giocatore torna alla Sampdoria, ma il club blucerchiato non ha intenzione di confermarlo, e il ragazzo ha fatto capire in modo esplicito di voler tornare nel capoluogo veneto. Queste le sue parole: «È stato un anno ricco di emozioni, soddisfazioni e nuove esperienze! Questa maglia mi ha regalato il mio primo gol in serie A e la possibilità di giocare con dei compagni fantastici. Grazie Hellas Verona speriamo di rivederci presto!». La trattativa potrebbe essere semplice purché si arriva ad un accordo economico: idealmente intorno ai 4 milioni di Euro.

In entrata si moltiplicano i nomi che sembrano interessare alla Doria. Tra i pali c’è sempre il nome di Semper, portiere titolare del Chievo nella scorsa stagione, per il quale c’è una differenza tra domanda e offerta di circa 1 milione di Euro. L’edizione odierna de Il Secolo XIX riferisce poi di un inizio di trattativa con l’Atalanta per portare in blucerchiato l’attaccante classe 2001 Roberto Piccoli, che ha già giocato tre partite in Serie A. Infine si sta valutando la possibilità di acquistare Marko Raguz, 22enne austriaco del Lask Linz protagonista anche con la maglia della sua nazionale Under21: c’è da superare la concorrenza di diversi club di BundesLiga.