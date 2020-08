Ricetta focaccia di Recco: ingredienti, procedimento e consigli

Oggi conosciamo insieme la ricetta della focaccia di Recco, meglio conosciuta come la fugassa con il formaggio che è una tipica ricetta della tradizione italiana con un connubbio perfetto tra gli ingredienti. Un piatto nato durante la terza crociata quando i soldati avevano a disposizione pochi elementi per cibarsi, tanto da far nascere un piatto oggi famoso in tutto il mondo.

Focaccia di Recco – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intendersi per sei persone.

Acqua 250 ml

Farina Manitoba 400 grammi

Sale fino 10 grammi

Olio extravergine di oliva 40 ml

Per la copertura e il ripieno

Sale fino 10 grammi

Olio extravergine di oliva 30 ml

Crescenza 500 grammi

Focaccia di Recco – Procedimento

Prendete una caraffa e mescolate insieme olio, acqua e il sale. Successivamente versate tutto nella ciotola della planetaria con foglia iniziando ad impastare e aggiungendo un cucchiaino di farina alla volta. Una volta che avrete ottenuto un impasto omogeneo basterà togliere la foglia e sostituirla con il gancio continuando ad impastare per altri 10 minuti sino ad ottenere un composto elastico.

Lo stesso dovrà poi essere messo sopra un piano di lavoro precedentemente oleato creando un panetto. Avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo 2 ore in frigorifero a riposare: una volta terminato il tempo di posa, dividete in due parti il panetto stendendone una su una teglia unta. Ora usate il mattarello per stenderla fino ad ottenere una sfoglia alta 2 mm e tirate gli angoli dai lati così da assottigliarla ancora.

Ora che la teglia è foderata prendete alcuni pezzetti di crescenza e distanziateli tra loro, adagiandoli sulla sfoglia. Ora stendete sopra l’altra metà dell’impasto sempre alta 2 mm e adagiatela delicatamente. Rifinite i bordi tagliando le parti in eccesso e pizzicate l’impasto con le dita al fine di creare dei fori per far uscire l’aria. Pizzicate bene anche i bordi al fine che il formaggio non esca completamente durante la sua cottura.

Ora spennellate la superficie con un pochino di olio e spargete il sale: mettete la teglia in forno preriscaldato per 15 minuti a 250° fino a quando la superficie non sarà dorata. Sfornate e servite la focaccia calda o tiepida, per un pranzo veloce o un antipasto goloso.

Focaccia di Recco – Consigli

Se la focaccia di Recco avanza il consiglio è quello di congelarla e non conservarla in frigorifero. Se non avete a disposizione la crescenza potrete sostituirla con lo stracchino.

Potete cuocere precedentemente per 5 minuti nel ripiano basso del forno e poi alzarla in quello alto, così da ottenere una crosticina croccante.