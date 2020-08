Nuova funzione per gli smartphones Xiaomi: saranno controllabili attraverso il computer

Sembra oramai certa l’implementazione di una funzione che potrebbe rivelarsi molto interesante da parte di Xiaomi, che permetterà alla compagnia cinese di allinearsi sempre di più a colossi come Samsung ed Apple

Screen combo

Come rivelato dal portale XDA-Developers, rivolto agli appassionati più esperti del settore smartphone una funzionalità presente nell’interfaccia MIUI 12 relativa al Mi 10 Ultra, denominata Device Control che tramite la funzionalità denominata Screen Combo permetterebbe sostanzialmente di controllare lo smartphone utilizzando il proprio personal computer, sdoppiando lo schermo e consentendo il trasferimento di files tra i dispositivi collegati tramite WiFi.

Più finestre

Il tutto in maniera pressochè analoga alla funzione “Il tuo telefono”, già per gli smartphones marchiati Samsung. Sempre tramite XDA Developers sembra che ci sia la possibilità di utilizzare più finestre sul display dello smartphone. Il tutto è attualmente disponibile solo per Xiaomi Mi 10 Ultra e per il computer Mi Notebook Pro 15 2020, ma è probabile che il futuro altri dispositivi di Xiaomi potranno usufruire di questa funzione.