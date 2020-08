Ricetta Muffin ai mirtilli: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la ricetta dei Muffin ai mirtilli, un buonissimo dolce della tradizione americana oramai sbarcati anche qui in Italia. Da servire dopo un pranzo oppure come merenda, accompagnati da un cappuccino o da un tè caldo.

Muffin ai mirtilli – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intendersi per 12 pezzi.

Tuorli 1

Uova intere 2

Zucchero 200 grammi

Burro 180 grammi

Farina 00 380 grammi

Bicarbonato 1/2 cucchiaino

Lievito in polvere per dolci 1 bustina

Sale fino 1 pizzico

Latte intero 250 ml

Bacello di vaniglia 1

Mirtilli 250 grammi

Scorza di limone 1

Muffin ai mirtilli – Preparazione

Per iniziare la preparazione dei vostri Muffins ai mirtilli, iniziate con l’accendere il forno a 180°. Nell’attesa di preriscaldi, il burro dovrà essere lasciato qualche minuto a temperatura ambiente per poi sbatterlo con l’aiuto di un robot da cucina oppure a mano, come da insegnamento delle nonne, insieme allo zucchero per alcuni minuti.

Quando avrete ottenuto un composto cremoso e omogeneo, all’interno di una ciotola rompete le uova per unirle pian piano al composto continuando a sbattere. Ora unite il bicarbonato e il sale, continuando con l’aggiunta del latte tiepido a filo.

Dovrete continuare a sbattere fino a quando tutto l’impasto non risulterà essere gonfio, omogeneo e bello da vedere. Prendete una ciotola e setacciate la farina insieme al lievito e prelevate i semini dal bacello della vaniglia. Ora, quello che avete realizzato dovrà essere unito al composto primario. Mescolate tutto insieme sino a quando non ci saranno più grumi.

Ora aggiungete all’impasto i mirtilli e la buccia della scorza di limone grattuggiata. Consiglio: non usate tutti i mirtilli, perché serviranno come decorazione sulla superficie dei vostri Muffins. L’impasto che è stato realizzato ora dovrà essere messo nelle pirottine di carta acquistate precedentemente, riempiendole sino al bordo posizionandole negli stampi per i Muffins.

Guarnite la parte superiore con dei mirtilli e mettete tutto nel forno che avete preriscaldato a 180° per 25 minuti. Una volta che il dolce risulterà essere dorato completamente, spegnete il forno e lasciateli all’interno ancora per 5 minuti – assicurandovi di aprire lo sportello.

Una volta che il tempo di posa sarà terminato, prendete i vostri Muffins ai mirtilli e lasciateli raffreddare prima di servirli.

Muffin ai mirtilli – Consigli

Meglio utilizzare i mirtilli freschi, quelli congelati potrebbero rilasciare del liquido durante la cottura in forno. In caso di intolleranza al glutine, sostituite la farina 00 con la farina di castagne. Questo dolce è possibile guarnirlo con svariati ingredienti dolci e salati, raccomandandosi sempre di seguire passo passo la ricetta, per non sbagliare le dosi.