Calciomercato Genoa – Maran-Faggiano, oggi il colloquio. Arriva un portiere, via Lapadula

Calciomercato Genoa – Come annunciato, ieri in serata è arrivata la firma di Rolando Maran sul contratto biennale che lo ha fatto diventare il nuovo allenatore del Genoa. Espletate le formalità burocratiche, tra le quali anche l’esonero di Nicola, il nuovo tecnico comincerà oggi la sua esperienza alla guida della formazione rossoblu. E finalmente dovrebbe prendere una svolta consistente anche il mercato del club.

Il colloquio di valutazione dell’organico e delle strategie di calciomercato tra il direttore sportivo Daniele Faggiano e Rolando Maran avverrà oggi: lo ha annunciato lo stesso dirigente nell’intervista a Sky Sport concessa al termine della sua conferenza stampa di presentazione. Queste le parole di Faggiano sull’arrivo del nuovo allenatore e sulle strategie di mercato: “Abbiamo deciso di puntare su Maran. Gli ultimi ritardi sono stati dovuti al fatto che il mister era legato a un altro club. Valuteremo insieme al mister sia le entrate che le uscite. Ci sono alcune trattative in stato avanzato. Domattina (oggi, ndr) ci incontreremo con il mister e anche in base al modulo che vorrà utilizzare faremo le nostre scelte”.

La prima scelta sarà legata principalmente al nuovo portiere titolare. Faggiano ha dichiarato che Perin è una delle soluzioni possibili, e che si sta valutando il suo profilo (Maran dovrà eventualmente avallarlo, ndr) così come quello di altri giocatori, anche se il portiere che proprio dal Genoa è stato acquistato dalla Juventus “non si discute né come uomo né come calciatore”, ha precisato il direttore sportivo. Che è stato sollecitato anche sulla possibile cessione di Lapadula: “Non dipende solo da me, ci stiamo lavorando”, ha ammesso Faggiano. Un modo come un altro per dire che se non ci sarà il veto di Maran, Lapadula sarà probabilmente ceduto al club sannita. Considerato che il colloquio tra Maran e il ds è questione di ore, se non di minuti, la svolta al calciomercato del Grifone è ormai prossima.