Oroscopo Settembre 2020, i segni che riceveranno un dispiacere

Quali saranno i segni che riceveranno un dispiacere per l’oroscopo di settembre 2020? I pianeti invitano alla prudenza e avvertono che questo mese non sarà positivo e una notizia potrà cambiare di netto la vostra vita. Gli astrologi invitano alla forza nell’affrontare il dispiacere, cercando di guardare avanti e prepararsi per un nuovo anno fatto di sorprese e grandi novità.

1) Toro

Per voi che siete nati sotto il segno del Toro questo non è un momento favorevole e i Pianeti avvertono di qualcosa di imminente. Il mese di settembre 2020 si apre con un dispiacere inaspettato, che cambierà il corso della vostra vita: potrà essere la decisione di un allontanamento, un divorzio, una perdita anche sotto il piano lavorativo o personale. Siate forti e affrontate tutte le situazioni come fate sempre ovvero con concretezza e grande determinazione.

2) Vergine

Voi nati sotto il segno della Vergine siete abituati a tenere tutto sotto controllo, in ordine e chiedete sempre che nulla possa rovinare i vostri progetti. Purtroppo questo mese di settembre 2020 porterà un dispiacere che non potrete assolutamente prevedere o evitare: i pianeti avvertono che potrà essere qualcosa sotto il piano personale oppure lavorativo e che dovrà essere affrontato con grande lucidità. Il nuovo anno si aprirà con grandi sorprese, ma l’ultima parte del 2020 verrà scossa da questa notizia non di certo preventivata. Dotatevi di saggezza, come da vostro uso e costume, cercando di risolvere l’accaduto nel migliore dei modi.

3) Cancro

Voi che siete nati sotto il segno del Cancro siete soliti essere lunatici e molto pessimisti. Tutto questo non farà che peggiorare la situazione di settembre dove un dispiacere irromperà nella vostra vita, cambiando il binario che vi eravate prefissati di percorrere. Potrà essere sotto il piano finanziario, di lavoro oppure la scelta di un allontamento dal partner. Nonostante questo, i Pianeti invitano alla calma e alla determinazione per affrontare poi il nuovo anno in serenità, viste le tante novità del Cielo.

4) Scorpione

Voi che siete nati sotto il segno dello Scorpione lo sapete e affrontate ogni situazione con freddezza e grande organizzazione. Il mese di settembre 2020 vi porterà un dispiacere che non potrete tenere sotto controllo e la vostra corazza subirà non poche ammaccature: un allontanamento del partner, una perdita o un qualcosa di inaspettato sul lavoro creerà nella vostra vita un vortice e un cambio radicale di tutto quello che vi eravate prefissati: agite con forza e non lasciatevi sopraffare dagli eventi.

5) Acquario

Uno dei segni zodiacali più spumeggianti e dotati di ottimismo, che dovrà affrontare un grande dispiacere. Il mese di settembre 2020 non sarà favorevole e i pianeti avvertono di una notizia imminente che porterà a dover affrontare un cambio radicale della vostra vita. Non sarà qualcosa di inaspettato, forse una notizia che era già nell’aria sul lavoro o su un progetto che non si può concretizzare – sino ad una perdita in ambito familiare. I Pianeti invitano alla forza e di continuare a realizzare i sogni che sono dentro il cassetto, nonostante questa notizia cambi il corso dei pensieri e necessità.