Gemma Galgani incontra Nicola | Resa dei conti dopo l’estate a Uomini e Donne

Gemma Galgani lancia una nuova sfida sui social, mostrandosi pronta a un confronto inaspettato con un uomo molto particolare. Dalle anticipazioni che possiamo vedere sulla pagina Instagram di Uomini e Donne, la dama ha deciso di chiarire una volta per tutti con un cavaliere. Che sia Nicola Vivarelli?

La dama del talk show infatti, per tutti questi lunghi mesi estivi ha deciso di ritagliarsi un po’ di tempo per sé stessa allontanandosi dai social ma soprattutto dalla sua conoscenza con Nicola. Tra i due all’inizio di Giugno sembrava andare tutto molto bene per poi cambiare improvvisamente durante i mesi a seguire.

Gemma Galgani incontra Nicola

La dama di Uomini e Donne è apparsa all’interno del profilo ufficiale del programma mostrandosi con un fare misterioso e affermando di dover incontrare una persona per lei importante. In un primo momento tutti hanno pensato a un nuovo cavaliere conosciuto durante questi lunghi mesi di vacanza. Qualcosa però, ha fatto pensare a quanto la dama sia stata sempre molto limpida e cristallina. Se Gemma Galgani si fosse fidanzata infatti, i fan e i telespettatori più accaniti del programma avrebbero voluto saperlo subito, senza dover aspettare la messa in onda della puntata di Uomini e Donne.

Una scelta che non riescono proprio a immaginare di cosa si possa trattare. Una parte del web però, pensa che le parole misteriose di Gemma siano dovute al suo chiarimento con Nicola Vivarelli, mostrandosi visibilmente emozionata.

La dama è pronta a un chiarimento

La fine della sua conoscenza con Nicola infatti, non è stato ben spiegato né dalla dama ma tantomeno dal cavaliere che ha spiegato di aver invitato tantissime volte Gemma a Forte Dei Marmi prendendo sempre tantissimi rifiuti.

Rifiuti che i fan di Gemma non hanno mai capito, la dama infatti era visibilmente emozionata per la conoscenza nata con Nicola per poi cambiare totalmente modo di pensare una volta terminato il programma. La paura estiva sembra infatti aver rovinato il rapporto nato sotto le telecamere. I video caricati su Instagram però, sembrano far pensare a un incontro misterioso proprio tra Gemma e Nicola.