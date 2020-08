Daniele Scardina positivo al Covid-19 | Le parole di Milly Carlucci in un video

Daniele Scardina risulta positivo al Covid-19 e tutti i social sembrano ormai impazziti alla notizia. A parlare per spiegare cosa sta realmente succedendo è la stessa Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle dove il pugile avrebbe dovuto partecipare.

Nelle ultime settimane sono tantissimi i Vip che, di ritorno dalla Sardegna sono risultati positivi al Covid-19. I contagi infatti, sembrano aumentare di giorno in giorno e soprattutto su Instagram sono molti gli influencer che hanno confessato sui propri profili di essere positivi al Coronavirus.

Nella giornata di oggi però, Milly Carlucci è dovuta intervenire per spiegare la situazione che sta accadendo all’interno di Ballando con le stelle che, a breve avrebbe dovuto sbarcare nuovamente in prima serata. Come sta ora Daniele Scardina?

Daniele Scardina positivo al Covid-19

L’ex fidanzato di Diletta Leotta è stato uno dei protagonisti di questa estate che, ha cercato in tutti i modi di recuperare la storia ormai finita con la showgirl. Entrambi in Sardegna non si sa che abbiano avuto un chiarimento o un addio definitivo ma il pugile sembra avere questioni molto più importanti in questi ultimi giorni a cui pensare. Daniele Scardina infatti, è risultato positivo al Covid-19 proprio come il suo amico Samuel Peron, anche lui positivo dopo una vacanza in Sardegna.

Entrambi hanno passato alcuni giorni di relax molto vicino allo stesso posto, risultando così entrambi positivi ma Milly Carlucci sembra voler rassicurare tutti tanto da intervenire in un video Instagram. La conduttrice ha esordito spiegando che: “Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina”.

Milly Carlucci rassicura tutti

La conduttrice di Ballando con le stesse ha deciso di intervenire per calmare le ansie dei fan ma soprattutto per raccontare come stanno andando realmente le cose: “Lì come sapete c’è stato un focolaio importante. Daniele e Samuel non hanno sintomi importanti, quindi magari risolviamo anche questa situazione rapidissimamente”.

Visualizza questo post su Instagram Cari amici, come promesso, vi diamo nuovi aggiornamenti su @ballandoconlestelle Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci) in data: 27 Ago 2020 alle ore 2:58 PDT

Milly Carlucci ha concluso spiegando che: “Per quanto ci riguarda siamo in strettissimo contatto con chi fa il monitoraggio in questa situazione e siamo nelle mani di una struttura romana che si occupa di questo: rientriamo nel protocollo di sicurezza degli sport di contatto, come la pallacanestro e il calcio. Ci monitoriamo tramite tampone in maniera continuativa, dopo quello di ieri, in apertura di settimana faremo subito un nuovo tampone. Per confermare la negatività e allenarci in sicurezza. Ballando è il mio amore, ma prima di tutto vengono la salute e la sicurezza. Vi ricordo di potare la mascherina”.