Emma Marrone guarita dalla malattia: “Voglio rappresentare le donne…”

Emma Marrone è finalmente guarita del tutto dalla sua malattia che, l’aveva costretta a interrompere i suoi progetti lavorativi mettendo così in paura la sua carriera. Pochi giorni fa però, la cantante ha festeggiato per l’appunto i suoi primi dieci anni di carriera e ha deciso di lanciare un forte messaggio nel suo profilo social.

La cantante amata e apprezzata da milioni di fan, non si è mai lasciata abbattere nonostante i lunghi periodi molto difficili. Emma Marrone infatti, ha sempre cercato di motivare e di non lasciare che le persone con la sua stessa malattia non mollassero mai. Proprio per questo, durante i giorni scorsi Emma ha deciso di raccontare ai propri fan il suo pensiero. Quali sono state le sue parole?

Emma Marrone guarita dalla malattia

Le parole della cantante hanno toccare il cuore di tantissimi fan sui social che, hanno sempre apprezzato la sua forza ma soprattutto la sua determinazione nel portare avanti sempre a testa bassa i suoi obbiettivi, senza mai lasciarsi andare a causa della malattia.

I fan più volte all’interno del suo profilo Instagram, hanno speso per lei parole di amore, di affetto e di rispetto per come ha sempre affrontato la sua malattia, cercando di essere un esempio per i ragazzi che invece, si lasciano abbattere nei momenti bui. Emma Marrone è così guarita dalla sua malattia e ha affermato delle parole che, i social e gli stessi colleghi aspettavano ormai da tempo.

La cantante supera il periodo buio

Emma Marrone ha così esordito spiegando la sua condizione di salute: “Volevo dirvi che ho fatto la visita di controllo, e quindi volevo condividere con voi questo momento… Dopo tanti anni mi son sentita dire che va veramente tutto bene finalmente, e ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi, mi raccomando!”.

Visualizza questo post su Instagram Quando sei felice BALLA! #primaballerina Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 11 Ago 2020 alle ore 11:57 PDT

La ex alleva di Amici, ormai cantante affermata da dieci anni ha così affermato: “Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria, né dopo. Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni. Voglio rappresentare le donne con le cicatrici. Voglio rappresentare le ragazze coi tagli, quelle che hanno perso il seno, le imperfette, le sopravvissute. Quest’anno ho avuto paura tante volte. Il momento peggiore? Quindici giorni fa. Quando ha squillato il telefono ed era il mio medico ho pensato: “Ci risiamo”. Ho immaginato che dovessi ricominciare da capo. Invece mi diceva che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia. Ecco, in quell’istante sono morta e poi risorta”.