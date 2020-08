Enzo Capo incolpa Pamela | Anticipazioni Uomini e Donne 14 Settembre

Uomini e Donne è sempre più vicino al ritorno in onda su Canale 5 programmato per lunedì 14 Settembre ma durante il pomeriggio di ieri, si è registrata la prima parte del trono misto over e classico. Le novità all’interno del programma sono tantissime ma Maria De Filippi si mostra pronta e soprattutto carica a dare il via al talk show con dei colpi di scena inaspettati.

In un primo momento nonostante all’interno dello studio ci siano sia i troni over che i classici, Maria De Filippi ha voluto riaprire storie che sembravano ormai archiviate da mesi. A ritornare all’interno dello studio infatti, sono stati proprio Enzo Capo e Pamela Barretta. Entrambi infatti sembrano ancora una volta, dover risolvere alche dinamiche di gelosia e mancato rispetto. Di cosa stiamo parlando?

Enzo Capo incolpa Pamela

L’ex cavaliere di Uomini e Donne durante le ultime puntate di Giugno aveva deciso di chiedere definitivamente la sua storia d’amore con Pamela dopo le tantissime mancanze di rispetto ricevute. Enzo Capo in questi mesi di vacanza sembrava però aver ritrovato l’amore accanto a una sua amica che, improvvisamente ha deciso di non frequentare più senza spiegare cosa sia realmente successo.

Enzo più volte aveva riempito di complimenti questa presunta nuova compagna, presentandola sul suo profilo Instagram e affermando quanto Lucrezia sembrasse essere la donna della sua vita. Ormai da diverse settimane però, tra di loro la conoscenza sembra ormai essere finita. Grazie alle indiscrezioni arrivare durante la registrazione di oggi, ci sarebbe lo zampino di Pamela Barretta.

Pamela Barretta colpisce ancora

Grazie alla pagina Instagram “uominiedonnetronoclassicoeover” abbiamo potuto scoprire cosa è successo durante la registrazione di ieri. Tra i due infatti, sembra esserci stato un confronto al vetriolo e la motivazione sembra essere proprio Pamela.

Enzo ha infatti accusato di aver chiuso la sua nuova conoscenza con Lucrezia a causa di Pamela. Per questo l’ex cavaliere ha spiegato di essere nuovamente single e pronto a rientrare all’interno del parterre maschile del trono over. Nonostante non abbiamo ancora la certezza che le cose siano andate precisamente così. Non ci resta che aspettare altre indiscrezioni ma soprattutto la puntata di Uomini e Donne che andrà in onda il 14 Settembre.