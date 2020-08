Ricetta Riso alla Cantonese: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la ricetta del Riso alla Cantonese, ottimo primo piatto orientale diffuso all’interno dei ristoranti cinesi. Proviamo a ricrearlo direttamente in casa, anche se la ricetta originale cinese è molto complicata e articolata!

Riso alla Cantonese – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intendersi per 4 persone.

Riso basmati 250 grammi

Sale grosso un cucchiaino

Acqua 500 grammi

Per il condimento

Prosciutto cotto fetta intera da 125 grammi

Piselli piccoli 250 grammi

Uova 3

Cipollotta fresca 100 grammi

Salsa di soia 3 cucchiai

Sale fino a piacere

Olio di semi 6 cucchiai

Riso alla Cantonese – Preparazione

Per iniziare la preparazione del vostro riso alla cantonese, come prima cosa dovrete sciacquare per più volte il riso basmati sotto l’acqua fredda utilizzando una ciotola e un colino. Nel momento in cui noterete che tutta l’acqua raccolta all’interno della ciotola sarà limpida, allora il riso potrà essere finalmente cotto: è una operazione molto importante, dedita a togliere l’amido dai chicchi al fine che non si attacchino tra loro durante la cottura.

Procedete con il trasferimento del riso all’interno di una pentola grande e mettete il doppio del suo volume di acqua, aggiungendo il sale grosso. Ora prendete un coperchio, copritelo e cuocete a fuoco medio sino a quando tutta l’acqua non verrà assorbita dal riso (di norma circa 10 minuti).

Mentre il riso è in cottura, andate avanti pulendo e lavando la cipollotta che dovrà essere tagliata in diagonale a rondellne molto sottili. Successivamente prendete la fetta di prosciutto cotto e tagliatelo a cubetti. Ora prendete le uova e sbattetele dentro una ciotola, mettendole poi da parte e utilizzandole successivamente per preparare una parte della frittata.

Se il riso basmati ha assorbito tutta l’acqua, potete prenderlo e metterlo su un vassoio ampio e leggermente basso per lasciarlo raffreddare. Nel frattempo prendete la wok e scaldatela, aggiungendo 3 cucchiai di olio di semi e le uova che avete sbattuto. Con l’ausilio di una spatola mescolate le uova, aggiungete del sale e toglietele dal fuoco mettendole dentro un piattino.

La wok ora deve essere nuovamente scaldata a fiamma alta con altri 3 cucchiai di olio di semi. Al suo interno dovrete aggiungere il cipollotto da soffriggere per 2 minuti, mescolando a piacere. Ora unite i cubetti di prosciutto cotto e saltateli in padella per 2 minuti per poi aggiungere i pisellini e la salsa di soia mescolando tutto insieme.

Dopo due minuti aggiungete il riso facendolo tostare a fiamma alta con tutti gli ingredienti versati nella wok. Ora togliete la padella dal fuoco e aggiungete le uova strappazzate: mescolate energicamente al fine che tutti gli ingredienti leghino tra loro e servitelo caldo!

Riso alla Cantonese – Consigli

La conservazione del riso alla cantonese è consigliata per un massimo di due giorni, in frigorifero.