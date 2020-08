Ricetta Muffin piselli e prosciutto: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la ricetta Muffin piselli e prosciutto, una versione salata dei tanto amati dolci della tradizione americana. Una tortina saporita e soffice da preparare come piatto unico o come antipasto delicato.

Muffin piselli e prosciutto – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intendersi per 12 pezzi.

Prosciutto cotto 100 grammi

Piselli 200 grammi

Farina 00 200 grammi

Uova 170 grammi circa 3

Latte intero 100 ml

Prezzemolo 1 ciuffo

Olio extravergine di oliva a piacere

Lievito istantaneo per salati 10 grammi

Pecorino 100 grammi da grattuggiare

Sale fino e pepe nero a piacere

Olio di semi 10 ml

Muffin piselli e prosciutto – Preparazione

Per procedere alla realizzazione dei vostri muffins piselli e prosciutto, come prima cosa è necessario grattuggiare il pecorino per poi tagliare a cubetti il prosciutto cotto, facendolo saltare in padella per 10 minuti. Una volta che ha raggiunto la giusta rosolatura spegnete il fuoco. Ora scaldate poco olio e versateci dentro i piselli cuocendoli per 3 minuti, lasciando loro la croccantezza: aggiungete sale e pepe.

Ora prendete il prezzemolo, lavatelo e tagliatelo con il coltello molto finemente. Prendete le uova e versatele dentro una ciotola sbattendole con la frusta e aggiungendo del latte continuando a mescolare energicamente. Nel momento in cui avete ottenuto un composto omogeneo, prendete la farina e aggiungetela piano piano aiutandovi sempre con la frusta sino a quando tutti gli ingredienti saranno incorporati.

È il momento di unire anche i cubetti di prosciutto e il pecorino grattuggiato nonché i piselli e il prezzemolo. Aggiungete dell’olio di semi e mescolate tutto insieme delicatamente mettendo tutto il composto all’interno di una sac à poche ma senza bocchetta.

Prendete i vostri pirottini di carta e la teglia da 12 muffins e spremete il suo impasto all’interno, cercando di riempire solo i 2/3. La teglia ora può andare in forno per 30 minuti a 180° controllando la doratura in superficie. Una volta che sono cotti, sfornateli e lasciateli leggermente raffreddare: buon appetito!

Muffin piselli e prosciutto – Consigli

I vostri Muffins salati possono essere conservati per 3 giorni meglio se sotto una campana di vetro, così da tenere lontano l’umido. Potete anche congelarli separatamente. Per chi non dovesse essere pratico con la sac à poche, basterà prendere il composto con due cucchiai lasciando scivolare il composto all’interno, molto semplicemente. Anche in questo caso le varianti sono moltissime e potete lasciarvi andare con la fantasia, sostituendo i piselli e il prosciutto con altri ingredienti – facendo sempre attenzione alle giuste dosi da calibrare.