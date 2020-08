Un sogno per domani – Trama e cast del film su Canale 5

Un sogno per domani è il film che Canale 5 propone per il suo pomeriggio dioggi, 29 agosto 2020. La pellicola, del genere drammatico, è diretta da Mimi Leder e risale al 2000. La narrazione invece si ispira ad un libro di Catherine Ryan Hyde, dal titolo La formula del cuore. Il titolo originale del film è Pay It Forward.

La trama di Un sogno per domani ci parla del piccolo Trevor, un bambino che scopre un mondo diverso da quello che ha sempre conosciuto grazie all’incontro con un professore molto particolare. Di seguito gli altri dettagli e il cast completo.

Un sogno per domani – La trama

Trevor ha solo 11 anni e vive con la madre a Las Vegas. Il padre è sempre assente, mentre Arlene lavora come cameriera in un casinò. Lavorando di fantasia, Trevor ha sempre idealizzato il mondo esterno e un giorno mette tutto in discussione grazie ad alcune parole del professor Eugene. L’insegnante infatti spinge gli alunni a modificare la realtà in base ai loro desideri. Dopo alcune resistenze da parte della madre, il bambino intuisce che la donna potrebbe modificare la sua visione di vita grazie ad Eugene. L’incontro organizzato però si conclude con la fuga dell’insegnante. La trama di Un sogno per domani ci rivela che non ci sarà un lieto fine per il giovanissimo protagonista.

Un sogno per domani – Il cast completo

Il cast di Un sogno per domani è guidato da Haley Joel Osment, nei panni di Trevor Mckinney. La madre del ragazzino, Arlene, è invece interpretata da Helen Hunt. Al suo fianco troviamo Kevin Spacey nel ruolo di Eugene Simonet, mentre Jay Mohr presta il volto al personaggio di Chris Chandler. Si uniscono inoltre gli artisti: James Caviezel (Jerry); Angie Dickinson (Grace); Colleen Flynn (comparsa); Hannah Werntz (comparsa); Bradley White (Jordan); Myeshia Dejore Walker (Myeshia); TYamelia N Turner (Tamelia); Leslie Diley (Governatore); Molly Kate Bernard (Molly); Alexandra Kotcheff (Alexandra), David Ramsey (Sidney) e Marc Donato (Adam). Compare inoltre Jon Bon Jovi con un piccolo cameo e nei panni di Ricky.