Albano Carrisi legato alla sua terra: “Sarei tornato in ogni caso da vincitore…”

Albano Carrisi è sempre più legato alla sua terra e durante il lungo periodo di lockdown si è mostrato rispettoso delle nuove leggi del Governo decidendo di passare tutto il suo tempo nella tenuta di Cellino San Marco. Il cantante però, non è di certo rimasto solo e con lui infatti, oltre alla bellissima Loredana Lecciso con cui le nozze sembrano sempre più vocine, ha avuto accanto pochi ma fidati amici.

Al settimanale Eva Tremila Albano Carrisi si racconta e spiega quanto il suo cuore non si sia mai allontanato da Cellino anche quando, da giovane ha deciso di andare via aprendo così una grande scommessa con suo padre. Il cantante infatti, non si tira indietro e dopo il suo racconto sulla fede e sua figlia Ylenia, decide di regalare una fetta importante della sua vita al luogo che, ancora oggi non ha nessuna intenzione di abbandonare. Quali sono state le sue parole?

Albano Carrisi legato alla sua terra

Il cantante intervistato da settimanale Eva Tremila racconta il suo fortissimo attaccamento alla terra: “La terrà e vita, io sono attaccato a questi campi, a questi posti e lo sarò sempre. Mio padre mi diceva agli inizi di non andare a Milano, di restare a lavorare i campi, ma io gli feci una promessa, che sarei ritornato in ogni caso da vincitore. Ho dimostrato che quando credo in una cosa in particolare, la porto fino in fondo”.

Albano Carrisi continua spiegando: “Ho promesso che sarei tornato in Puglia e avrei fatto il vino per lui. E così è stato. Per ora siamo sul milione di bottiglie di vino prodotte, ma vorrei pormi un obbiettivo: arrivare a 5 milioni di bottiglie. Il Covid-19 grazie a Dio non ha influenzato la vendita di vino”.

Il cantante ricorda Padre Pio

Oltre ad essere legatissimo alla sua terra, Albano Carrisi dopo alcuni anni bui continua ad essere un grandissimo fedele. La scomparsa di Ylenia infatti, ha fatto vacillare la fede del cantante che, ora si mostra ancora più unito a Dio.

Albano ha così concluso la sua intervista a Eva Tremila confessando il fortissimo ricordo che ha e l’emozioni provate nel ricevere la comunione direttamente dalle mani di Padre Pio. Il cantante ha confessato che: “Indelebile, lo ricordo come fosse ieri: arrivati dal Santo con mia zia con la corriera avevo 11 anni. Provai una forte emozione e sono legato a Padre Pio da un legame particolare. Penso spesso a quel giorno”.