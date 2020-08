Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle:” Ritorno al mio primo amore…”

Da un po’ di tempo sono stati annunciati i concorrenti e le coppie che si sfideranno nel programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. In onda su Raiuno dal 12 Settembre vedremo anche Alessandra Mussolini in altre vesti, fuori dalla politica con abiti da sogno.

La nipote di Sofia Loren ha deciso di tornare alle origini, affrontando questa sfida in tv, il suo primo amore. Non si sarebbe mai aspettata di ricevere quest’opportunità, proprio ora che ha deciso di lasciare la politica, questo sembrerebbe essere quasi un messaggio implicito che la Mussolini ha voluto cogliere.

Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle

È stata proprio la conduttrice Milly Carlucci ha chiamarla, racconta l’ex politica al settimanale DiPiù:” è stato un fulmine a ciel sereno e ho pensato:” è davvero una occasione straordinaria quella che mi sta offrendo la vita e questa follia voglio coglierla al volo”, così ho accettato su due piedi”. Sì, perché la stessa Alessandra Mussolini è un’ammiratrice del programma, confessando che la musica e il ballo sono la forma d’arte più potente di cui dispone l’uomo

Afferma di non aver mai pensato di partecipare a questo tipo di trasmissione, così tanto da chiedere alla conduttrice se fosse sicura della sua scelta:” quando poi l’ho incontrata le ho detto:” Ma sei sicura? Guarda che io non ho mai ballato in vita mia, a parte qualche lezione di danza da bambina…”. E allora lei mi ha detto:” Be’, fai ginnastica? Palestra? Cammini o vai in bicicletta?” E io:” Milly, mi dispiace ma io al massimo cammino e la vera ginnastica che faccio è a casa, quando pulisco dappertutto”.

“Ritorno al primo amore…”

Milly Carlucci ha semplicemente raccomandato la nuova concorrente di non farsi male e di fare molto stretching, anche se quest’ultimo non è molto amata da Alessandra Mussolini. Alla notizia della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, la madre ne è rimasta molto felice, invece per quanto riguarda la zia Loren ha sempre temuto il giudizio.

È rimasta stupita dalla reazione della zia che le ha detto:” Questo programma ti darà tanto anche perché è condotto da una vera signora”, scoprendo così che anche lei ammira molto la conduttrice Milly Carlucci. Nonostante il programma, per quanto riguarda la politica afferma:” è un po’ come se tornassi indietro, come se ricominciassi da quel punto, da quel mondo che è sempre stato dentro al mio cuore”. Ma con questo non vuol dire che non si farà più sentire, rimarrà attiva riguardo la situazione italiana.