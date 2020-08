Calciomercato – Affari e trattative 30 agosto – Allan saluta Napoli – Cagliari su Calabria – Milan forte su Tonali

Il calciomercato sta entrando davvero nel viso nei giorni che chiudono il mese di agosto. Oggi 30 agosto molti affari potrebbero essere chiusi e tante altre trattative possono prendere il volo.

Allan saluta Napoli

E’ finita l’avventura di Allan in Italia: è fatta per il passaggio del brasiliano dal Napoli all’Everton. Operazione conclusa, nelle casse del club azzurro vanno 25 milioni di euro più 3 di bonus, cifre ben distanti da quelle rifiutate solo un anno fa da De Laurentiis per cederlo al PSG. Ormai il brasiliano non rientrava più nei piani tecnici ed aveva avuto alcuni screzi con la società e con il tecnico Gattuso durante l’ultimo anno. La cessione era inevitabile.

Lazio: si complica Muriqi

E’ l’obiettivo principale per l’attacco della Lazio. Vedat Muriqi è stato davvero ad un passo dalla firma con il club biancoceleste prima dell’intervento del presidente del Fenerbahce che ha alzato la richiesta a 20 milioni di euro. Il club biancoceleste crede che dietro a ciò ci sia l’inserimento della Fiorentina che avrebbe fatto lievitare la valutazione del giocatore. Per questo il presidente Claudio Lotito avrebbe chiamato Joe Barone per chiedergli di farsi da parte.

Atalanta: qualche problemino per Miranchuk

C’è ancora qualche dettaglio da limare per l’Atalanta nell’approdo di Aleksey Miranchuk. Fra i due club c’è già l’intesa, così come con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale da 1,7 milioni di euro. Da capire qual è la posizione dell’entourage, perché c’è ancora un motivo di discussione che ostacola l’approdo del russo a Bergamo dietro il pagamento di 14,5 milioni. Il rallentamento c’è stato, pacifico, ma c’è grande ottimismo per concludere l’operazione. Salvo complicazioni dell’ultimo minuto Miranchuk dovrebbe arrivare in Italia nei prossimi giorni.

Cagliari su Calabria

Davide Calabria finisce nel mirino del Cagliari. Il club sardo ha già presentato al Milan una prima offerta da 8 milioni di euro più 2 di bonus anche se i rossoneri vorrebbero monetizzare maggiormente dalla cessione del terzino classe ’96. Le due società in queste ore stanno comunque continuando a trattare.

Milan forte su Tonali

Il gruppo Elliott avrebbe dato il via libera al Milan per chiudere l’affare Sandro Tonali. L’accordo potrebbe costruirsi sulla base di 10 milioni di euro più 25 di bonus, ma anche con un quadriennale da 2,5 milioni di euro (a salire) per il giocatore. I proprietari hanno dato mandato a Massara e Maldini di chiudere l’affare anche alzando, eventualmente, la prima proposta, battendo così la concorrenza dell’Inter.

La Roma insiste per Milik

Con la partenza quasi certa di Edin Dzeko direzione Juventus, la Roma cerca di correre ai ripari. L’indiziato numero uno a raccogliere l’eredità dell’attaccante bosniaco dovrebbe essere Arkadiusz Milik. I giallorossi e il calciatore stanno trattando sull’ingaggio con il giocatore che chiederebbe 5 milioni all’anno e il club giallorosso che sarebbe arrivato invece a 4,5.