Calciomercato Roma – Aggiornamenti in casa giallorossa tra partenze e arrivi

Calciomercato Roma – Giorni frenetici in casa giallorossa con tante trattative da concludere tra cessioni, acquisti e scambi.

Attuazione piano Fienga-Friedkin

Fienga ha iniziato a mettere in atto il piano presentato a Friedkin per fare plusvalenze fino a giugno 2021 ed abbassare il monte ingaggi dai 140 milioni attuali ad almeno 115.

Il piano è iniziato con le cessioni di Defrel e Gonalons per continuare con Kolarov, Dzeko, Santon, Schick, Jesus, Florenzi e Olsen.

Per Kolarov la strada è ormai tracciata per il suo passaggio all’Inter ed 1 milione nelle casse giallorosse.

Per Schick è ancora tutto fermo, il Lipsia non si muove dalla sua offerta di 20 milioni mentre il Bayer Leverkusen, vendendo Volland, potrebbe arrivare a 22 milioni.

Per Florenzi si continua a trattare con l’Atalanta e club gradito dal giocatore che disputerebbe anche la Champions League.

Per Olsen invece è tutto fermo, il Celtic lo ha chiesto in prestito ma vuole un contributo economico per l’ingaggio da parte della Roma.

Anche per Kluivert la trattativa è in stallo in quanto il giocatore è poco convinto della destinazione Benevento, propostagli dal manager Raiola.

La trattativa Dzeko si sbloccherà sicuramente tra qualche giorno specialmente dopo la telefonata di Andrea Pirlo.

In attesa della decisione di Dzeko la Roma si cautela con il centravanti polacco Milik ed il Napoli ci riprova per Veretout: Milik e Maksimovic per il centrocampista francese e Under.