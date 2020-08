Campeggio a Marina di Massa, maltempo fa cadere un albero: due le giovanissime vittime

Una vera e propria tragedia, quanto accaduto a Marina di Massa, in Toscana, una delle regioni colpite da numerose perturbazioni che stanno mettendo in grande difficoltà gran parte del Nord Italia.

Albero caduto

Il tutto è avvenuto in provincia di Massa Carrara, nella località Petraccia, nel campeggio Verde Mare, dove a causa del forte maltempo un albero presente nei pressi di una tenda da campeggio dove è situata una famiglia di origini marrocchine ma residente da tempo in Italia, viene colpita dal pioppo alto oltre 4 metri: la caduta ha ucciso praticamente colpo la più giovane della famiglia, di neanche 3 anni; la sorella 14enne, gravemente ferita dall’impatto, non ce l’ha fatta ed è morta dopo i soccorsi, durante la terapia intensiva. Totalmente illesi i genitori e lievemente ferita un’altra sorella di 19 anni. In soccorso sono arrivate le unità del 118 da Massa e Querceta, un’ambulanza da Massa, carabinieri e vigili del Fuoco, mentre l’elicottero dell’elisoccorso Pegaso richiesto per l’emergenza non è potuto intervenire a causa del forte vento. Lo staff del campeggio non ha attualmente riferito altri feriti nella zona, mentre la zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

Danni nel resto della regione

Danni ingenti ma fortunatamente nessuna vittima anche a Siena dove il maltempo ha fatto crollare la vela campanaria e una zona della copertura della chiesa di Sant’Andrea: è stato necessario chiudere la strada adiacente e agire per mettere in sicurezza le parti distaccate, mentre a Prato altri danni a causa di una tromba d’aria che ha interessato la zona, dove oltre a numerosi rami pericolanti e zone allagate, dove un principio di incendio ha causato un blackout che ha bloccato un ascensore.

Una donna è stata trascinata da un torrente nel tentativo di salvare il proprio cane, anch’esso trascinato dalla corrente, ed è stata successivamente recuperata dalla squadra di soccorso locale.