Oroscopo Branko – settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

By

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 31 agosto al 6 settembre 2020. Una nuova settimana sta per cominciare: quali novità vivranno i segni zodiacali nelle prossime giornate? Chi sarà baciato dalla fortuna? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche rivolte a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la prossime settimana.

Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Branko la prossima partirà bene: lunedì ti accorgerai di avere ottimi alleati su cui poter contare. Giovedì andrai avanti con un progetto importante, mentre venerdì potresti decidere di firmare un nuovo contratto.

Toro

Lunedì ti sentirai grintoso e determinato e sarai a caccia di successo. Mercoledì la Luna sarà in aspetto favorevole e ti regalerà momenti emozionanti, mentre venerdì portare a buon fine degli affari importanti.

Gemelli

Fai attenzione a martedì, perché potrebbe emergere un po’ di inquietudine. Mercoledì la Luna sarà in dissonanza e ti renderà più nervoso del dovuto. Per fortuna che sabato Mercurio sarà in buon aspetto, pronto a ricaricarti!

Cancro

Lunedì dovrai parlare di questioni legate al patrimonio, mentre martedì chi ha un’impresa di famiglia potrebbe avere novità importanti. Occhio a sabato, perché Mercurio potrebbe suscitare del nervosismo.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settimana comincerà in maniera interessante, soprattutto per quel che riguarda il lavoro. Lunedì avrai ottime collaborazioni professionali, mentre martedì potrai dedicarti a nuovi progetti da portare avanti. Domenica Venere, il pianeta dell’amore, raggiungerà il tuo segno!

Vergine

Il tuo ritorno alla vita di tutti i giorni sarà un po’ faticoso: lunedì il tuo rientro al lavoro non sarà dei più felici, mentre martedì potresti sentirti perfino nervoso anche se avrai una buona lucidità mentale. Venerdì ci sarà da discutere di soldi in comune.

Bilancia

Martedì potresti provare una forte attrazione per qualcuno, mentre mercoledì ti aspetta una giornata di lavoro molto faticosa. Per fortuna che nel fine settimana potrai contare sulla complicità di Mercurio e Venere per recuperare.

Scorpione

Come suggerisce il noto astrologo Branko martedì dovresti rimanere con i piedi per terra, soprattutto se dovrai fare scelte importanti. Mercoledì sarà un’ottima giornata per vivere l’amore. Venerdì dovrai cercare di contenere la tua testardaggine il più possibile!

Sagittario

In base all’oroscopo di Branko la prossima settimana ti richiederà un po’ di prudenza, soprattutto martedì, perché potresti vivere alcune incomprensioni. Ottima la giornata di venerdì: ritroverai una bella grinta, mentre domenica Venere diventerà favorevole.

Capricorno

La tua settimana comincerà con questioni di carattere pratico da risolvere: lunedì e martedì dovrai discutere di investimenti e conti. Mercoledì, come ti incoraggia a fare l’astrologo, dovresti firmare.

Acquario

Si prospetta un inizio settimana molto promettente, soprattutto sul fronte lavorativo. Martedì ci saranno nuovi affari che ti assorbiranno del tutto, mentre mercoledì potresti ottenere dei guadagni extra. Domenica, invece, potrai recuperare in amore, merito di una Venere nel segno del Leone, tua complice!

Pesci

Le stelle ti incoraggiano a sfruttare la giornata di martedì per rilassarti un po’, magari in campagna! Fai attenzione a giovedì, perché ti sentirai molto ansioso e forse inquieto, ma sarà solo un momento passeggero: già dal giorno seguente, venerdì, ritroverai grinta e voglia di osare.