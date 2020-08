Ricetta Ossobuco alla Milanese: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la preparazione della ricetta ossobuco alla milanese, tipico piatto della tradizione lombarda che rappresenta l’eccellenza del nostro Paese. La sua preparazione non è facile ma il risultato finale è soddisfacente!

Ossobuco alla milanese – Ingredienti

Gl ingredienti si intendono per 4 persone.

Ossobuco di vitello 1,2 chilogrammi 4 pezzi circa

Cipolle dorate 250 grammi

Brodo di carne 500 grammi

Farina 00 50 grammi

Vino bianco 50 grammi

Olio extravergine di oliva 50 grammi

Burro 40 grammi

Sale fino a piacere

Pepe nero a piacere

Prezzemolo 1 ciuffo

Scorza di limone 1

Aglio 2 spicchi

Ossobuco alla milanese – Preparazione

Per procedere alla preparazione dell’ossobuco alla milanese è necessario iniziare dal brodo di carne che servirà per la cottura. Sbucciate ora le cipolle per poi tagliarle a falde, per poi scaldare dell’olio in padella buttandoci i pezzetti all’interno: lasciate cuocere per 5 minuti a fuoco medio e sfumate con del vino bianco continuando la cottura per altri 10 minuti.

Nel momento in cui sono scure, togliete le cipolle dalla padella e lasciatele da parte. Nel frattempo prendete gli ossobuchi e praticate delle incisioni – 3 – sul tessuto connettivo al fine che durante la cottura non si arriccino.

Prendete una pirofila e infarinatela, aggiungendo del sale e pepe. Prendete gli ossibuchi e infarinateli da entrambe le parti. L’olio rimasto dovrà essre versato nella padella usata per condire le cipolle aggiungendo anche del burro che dovrà sciogliersi: una volta fatto metteteli in padella e fateli rosolare a fiamma media.

Fate passare 4 minuti e girateli rosolandoli anche dall’altro lato per 2 minuti, poi sfumate con il vino rimasto sino a farlo evaporare. Ora aggiungete il brodo coprendo la carne e unite le cipolle, cuocendo a fiamma bassa e con un coperchio per altri 35 minuti. Dall’altra parte sbucciate gli spicchi d’aglio e lessateli per 2 minuti in acqua bollente senza l’anima.

Ora, dopo i 35 minuti di cottura, girate gli ossibuchi e continuate a cuocere per altri 25 minuti sempre coprendo la padella con il coperchio. Lavate nel frattempo il prezzemolo e tritatelo insieme all’aglio. Ora spegnete il fuoco e aggiungete agli ossobuchi il prezzemolo, l’aglio e la scorza di limone grattuggiata.

Naturalmente, di norma, la ricetta vuole che questo piatto sia accompagnato dal classico risotto con lo zafferano milanese: valutate voi in base al vostro gusto personale, variando la ricetta anche con un risotto alla parmigiana. Naturalmente i tempi di cottura, in questo caso, varieranno tenendo presente che sarà necessario servire i due piatti insieme.

Ossobuco alla milanese – Consigli

Questo piatto si può conservare in frigorifero per un giorno e si sconsiglia la congelazione.