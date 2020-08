Sophie e Jessica nuove troniste del classico | Anticipazioni Uomini e Donne 7 Settembre

Maria De Filippi continua le sue registrazioni del trono misto, in particolar modo di quello classico presentando le due nuove troniste: Sophie e Jessica.

La conduttrice infatti, ha deciso di lasciare due ragazzi e due ragazze sul trono classico smentendo così il torno gay che per diversi mesi è stato al centro del gossip sui social. Grazie al blog “Vicolodellenews” però, possiamo raccontarvi di più sulle due nuove ragazze che potranno conoscere i loro corteggiatore cercando di riuscire a trovare l’amore.

A differenza di quello che pensavano tutti infatti, le registrazioni stanno andando avanti nel migliore dei modi con tanto di pubblico in studio (con tutte le precauzioni imposte dal Governo) regalando così anticipazioni inaspettate. Cosa è successo nella registrazione di ieri?

Sophie e Jessica nuove troniste

Grazie al sito “Vicolodellenews” possiamo così scoprirne di più sulle due nuove troniste che, non sembrano nuove al mondo dello spettacolo. Sophie nel dettaglio a poco più di 18 anni tanto che, Maria De Filippi ha sottolineato quanto sia una delle troniste più piccole mai salite sul trono. Nella vita, ha spiegato Sohpie, le esperienze non le sono mancate, avendo così unna vita serena insieme all’affetto impagabile dei suoi genitori.

Con la sua famiglia separata ormai da diversi anni ha un rapporto davvero particolare. Sua madre infatti, è stata definita come una grandissima amica mentre il rapporto con suo padre è totalmente diverso, meno stretto ma comunque complici in tutto. La sua ultima storia, durata circa sei mesi l’ha spinta a non fidarsi più degli uomini ma quello che ha sorpreso tutto il pubblico è il suo lavoro. Sophie infatti, lavora come modella per Chiara Ferragni, nel suo showroom di Milano ma il suo sogno più grande è quello di lavorare insieme alla sua famiglia all’interno dello studio dentistico.

Jessica pronta a mettersi in gioco

L’altra tronista si chiama Jessica, vive a Roma e ha 229 anni e un figlio di 5. Il suo video di presentazione infatti, ha toccato il cuore del pubblico e dell’interno studio. Spiega di essere andata via di casa presto avendo un rapporto complicato con la sua famiglia. Come lavoro Jessica fa la tatuatrice e da poco ha iniziato a lavorare alle Poste. A Uomini e Donne la tronista cerca un uomo serio, che l’aspetti a casa quando torna dal lavoro molto tardi.

Entrambe sembrano avere idee ben precise nonostante la grande differenza di età, pronte entrambe a cercare l’amore grazie alla possibilità data da Maria De Filippi.